Чехия триумфира на "Били Джийн Кинг Къп"

Чехия спечели отборния тенис турнир за жени "Били Джийн Кинг Къп". На финала в Китай чехкините се наложиха с 2:0 срещу Украйна.

Шампионката от "Уимбълдън" през настоящия сезон Линда Носкова спечели решителния мач на сингъл срещу Елина Свитолина с 6:3, 7:6 (5) за час и 35 минути.

Носкова постигна решителен пробив срещу Свитолина в деветия гейм на първата част, а по-късно в тайбрека на втория сет се наложи със 7:5, след като беше повела с 5:3.

В първия двубой финалистката от тазгодишното издание на Откритото първенство на Великобритания по тенис Каролина Мухова се наложи убедително над Анхелина Калинина с 6:2, 6:3 за само 69 минути, доближавайки отбора до трофея.

Чешкият състав е печелил турнира общо 12 пъти. Това е първа титла за чехкините от 2018 година насам - период, белязан от доминацията на Петра Квитова, която е двукратна шампионка от "Уимъбълдън".

Единствено тимът на САЩ има повече първи места в състезанието - 18.