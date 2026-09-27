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Испанец триумфира с титлата в Пловдив

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Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
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Макс Алкала Гури надига чех на финала на турнира по тенис.

испанец триумфира титлата пловдив
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Испанецътт Макс Алкала Гури стана шампион при мъжете на международния турнир на клей от сериите ATP Challenger 75 в Пловдив с награден фонд 97 640 евро, след като надигра чеха Йонас Форейтек с 6:4, 6:2 на финала. Турнирът бе проведен на кортовете на ТК "Локомотив".

В събота Форейтек спечели с 6:3, 4:6, 6:3 срещу 25-годишния българин Адриан Андреев на полуфиналите.

Алкала Гури, 163-и в световната ранглиста и поставен под номер едно в Пловдив, спечели в рамките на час и 25 минути срещу намиращия се с 270 позиции зад него чех. Испанецът записа пробиви в петия и деветия гейм на първата част, а във втората записа нови два брейка. Той получи възможност да затвори двубоя на собствен сервис и го направи на нула с първи мачпойнт.

Алкала Гури, на 24, спечели четвъртата си титла на ниво "Чалънджър" през годината, след като по-рано триумфира в Червия (Италия), Роаян (Франция) и Корденонс (Италия).

#Макс Алкала Гури #тенис турнир в Пловдив 2026 г.

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