Кимбърли Бирел триумфира с титлата на тенис турнира в Сеул

Втората поставена Кимбърли Бирел (Австралия) триумфира с титлата на турнира по тенис на твърди кортове в Сеул (Република Корея) от сериите WТА 250 с награден фонд 283 347 долара

Бирел надигра във финала петата в схемата Мая Джойнт с 6:4, 6:2. Двубоят продължи час и 23 минути. Тя направи обрат от 0:2 до 4:2 в първия сет и го спечели с 6:4. Във втората част съперничките си размениха общо шест пробива, Бирел направи серия от три поредни гейма за преднина от 4:1 и затвори мача при 6:2 в своя полза.

Трофеят е първи за 28-годишната Кимбърли Бирел на ниво WТА.