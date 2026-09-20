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Паула Бадоса и Анна Блинкова с поражения на полуфиналите на тенис турнира в Сао Пауло

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Спорт
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На финала ще спорят аржентинката Надя Подороска и Кейтлин Кеведо от Испания.

Паула Бадоса и Анна Блинкова с поражения на полуфиналите на тенис турнира в Сао Пауло
Снимка: БТА
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Поставената под номер 2 в основната схема Паула Бадоса (Испания) отпадна на полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове от сериите WТА 250 в Сао Пауло (Бразилия) с награден фонд 283 347 долара.

Бадоса допусна шест пробива и отстъпи пред Надя Подороска (Аржентина) с 3:6, 4:6 за 89 минути игра.

Така аржентинката продължава на финала, където ще играе с номер 7 Кейтлин Кеведо (Испания), която надигра Анна Блинкова, която получи френско гражданство по време на участието си в турнира. Испанката се наложи над четвъртата в схемата с 6:4, 2:6, 6:4 за два часа и 22 минути на корта.

Кеведо достига до първия си финал на WТА само осем месеца след дебюта си в основната схема на турнир от Женската тенис асоциация.

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#Анна Блинкова #Паула Бадоса

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