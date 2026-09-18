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Руската тенисистка Анна Блинкова получи френско гражданство

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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В момента тя играе на турнира в Сао Пауло, където достигна до четвъртфиналите при първото си участие откакто представлява Франция.

Снимка: Icon Sport
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Френският тенис се сдоби с нов талант. RMC Sport потвърди, че рускинята Анна Блинкова е получила френско гражданство. От понеделник тя е в списъка на френските тенисистки, включени в ранглистата на WTA. 28-годишната Блинкова заема 94-то място в света и става втората най-добра тенисистка на Франция след Даян Пари (30-та).

Родената в Москва Блинкова е втората натурализирана състезателка след Варвара Грачева. Двете имат много сходни кариерни пътища. И двете са тренирали в Elite Tennis Center в Кан, под ръководството на Жан-Рене Лиснар. Французинът Ксавие Пужо е подготвял Анна Блинкова и Варвара Грачева от септември 2022 г. до януари 2024 г., преди Блинкова да се върне при Александър Мюлер.

Първия си трофей завоюва в Клуж-Напока през 2022-а, когато победи Жасмин Паолини. Блинкова заема 34-о място в ранглистата през август 2023 г., когато отстъпи на финала в Страсбург от Елина Свитолина. През 2024-а тя сътвори най-голямата сензация във втория кръг на Australian Open, като отстрани третата в света Елена Рибакина с 6:4, 4:6, 7:6 (22:20), но след това загуби от Паолини.

През 2025 г. тя спечели втора титла в кариерата си на турнира в Цзюцзян (Китай) и достигна до номер 63 в ранглистата на WTA.

В момента Анна Блинкова играе на турнира в Сао Пауло, където достигна до четвъртфиналите при първото си участие откакто представлява Франция. Четвъртата поставена записа две убедителни победи до момента, в първия кръг над Карол Йънг Су Лий (Южна Корея) с 6:1, 6:3, и на осминафиналите над 19-годишната чехкиня Вендула Валдманова с 6:3, 6:0. На четвъртфиналите Блинкова ще се изправи срещу Алина Чараева от Армения.

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#Анна Блинкова

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