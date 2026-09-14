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Елизара Янева и Росица Денчева с нови върхове в WTA, Елена Рибакина оглави света

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Спорт
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Янева вече е №151 след четвъртфинала в Анталия, шампионката Денчева направи скок от 79 позиции до №201, а триумфът на US Open изведе Рибакина за първи път начело в ранглистата

Росица Денчева
Снимка: БФ Тенис
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Българските тенисистки Елизара Янева и Росица Денчева продължават стремителното си изкачване в световната ранглиста на WTA. Двете 19-годишни националки записаха нови лични рекорди след силното си представяне на турнира от категория WTA 125 в Анталия, а прогрес отбеляза и Лидия Енчева.

Първата ракета на България Елизара Янева се изкачва с 15 позиции и вече заема 151-вото място в света с 483 точки. Това е най-високото класиране в кариерата на пловдивчанката.

Янева достигна до четвъртфиналите в Анталия, където води оспорвана трисетова битка с испанката Ирене Бурийо, но отстъпи с 2:6, 6:1, 4:6.

Още по-сериозен скок прави Росица Денчева. Плевенчанката печели цели 79 позиции и вече е №201 в WTA с 380 точки, след като постигна най-големия успех в кариерата си и спечели титлата в Анталия.

Денчева завърши впечатляващата си седмица с победа със 7:5, 6:4 над рускинята Алевтина Ибрагимова във финала и вече е само на крачка от влизане сред първите 200 тенисистки в света.

Ново върхово класиране има и друга българска националка за „Били Джийн Кинг Къп“ – Лидия Енчева. 20-годишната тенисистка се изкачва до 350-ото място със 185 точки.

При двойките Лиа Каратанчева се завръща сред първите 200. Българката вече е №195 с актив от 414 точки.

Голяма промяна настъпи и на самия връх в женския тенис. Елена Рибакина е новата №1 в света с 9901 точки след триумфа си на US Open. Представителката на Казахстан победи досегашната лидерка Арина Сабаленка с 6:4, 5:7, 6:2 във финала в Ню Йорк.

Сабаленка отстъпва на втората позиция със 7875 точки.

При двойките лидер остава Катержина Синякова с 11 460 точки. Чехкинята спечели титлата на US Open заедно с Тейлър Таунсенд, която е втора в световната ранглиста с 9545 точки.

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#Елизара Янева #Елена Рибакина #Росица Денчева #WTA ранглиста

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