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Росица Денчева се класира за полуфиналите на сингъл на WTA 125 турнир в Анталия, Елизара Янева отпадна

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Спорт
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19-годишната Денчева победи на четвъртфиналите със 7:5, 6:2 световната №220 Мария Карле (Аржентина).

Росица Денчева се класира за полуфиналите на сингъл на WTA 125 турнир в Анталия, Елизара Янева отпадна
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Росица Денчева изигра пореден отличен мач и се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей от сериите WTA 125 в Анталия (Турция) с награден фонд 115 000 долара.

19-годишната българка, която преди това постигна две победи в квалификациите и две в основната схема, победи на четвъртфиналите със 7:5, 6:2 световната №220 Мария Карле (Аржентина) за час и 58 минути игра.

Денчева навакса на два пъти пробив пасив до 3:3 в първия сет, а след 5:5 спечели два поредни гейма, за да поведе в мача след 7:5. Националката беше пробита за 1:2 във втората част, но спечели следващите пет гейма, за да триумфира с поредната си страхотна победа. Вчера Денчева елиминира и водачката в схемата и №104 в света Франческа Джоунс (Великобритания).

С този успех Денчева заработи 55 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е №280. След страхотното си представяне до момента на турнира българката ще запише ново рекордно класиране, като ще пробие в топ 250.

За място на финала Денчева ще играе срещу 29-годишната испанка Ирене Бурильо, която на четвъртфиналите се наложи с 6:2, 1:6, 6:4 над другата националка на България Елизара Янева за час и 56 минути на корта.

Първата ракета на България при жените Янева допусна три пробива срещу един в първия сет и го загуби с 2:6. Поставената под №5 Янева обаче спечели пет поредни гейма от 1:1 до 6:1 във втората част и вкара мача в решителен трети сет.

В него Янева изостана с 2:4, успя да изравни при 4:4, но загуби следващите два гейма, а с това и мача.За доброто си представяне на турнира Елизара Янева заработи 27 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е под №166. Този успех ще ѝ гарантира и ново рекордно класиране и място в топ 150.

#Росица Денчева

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