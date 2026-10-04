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Луис Боасон ще играе за титлата на тенис турнира WTA 125 в Адана, Турция

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Французойката победи рускинята Ерика Андреева с 6:3, 4:6, 6:4.

Луис Боасон ще играе за титлата на тенис турнира WTA 125 в Адана, Турция
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Луис Боасон си осигури място на финала на турнира WTA 125 в Адана, Турция. Французойката победи рускинята Ерика Андреева с 6:3, 4:6, 6:4, въпреки медицинското прекъсване по време на втория сет.

Боасон, която заема в момента 274-то място в света се бори здраво, за да победи 213-та в класацията на WTA рускиня, но след 2 часа и 35 минути успа да измъкне победата на полуфиналите.

Така тя си осигури мач за трофея в неделя срещу сънародничката си Леолия Жанжан, която се намира на 109-та позиция в ранглистата.

Макар че не успя да премине квалификациите на турнира, Боасон получи втори шанс да играе в основната схема на турнира поради няколко отказвания.

Полуфиналистката от "Ролан Гарос" 2026 се радва на почти перфектно представяне, като не загуби нито един сет от опонентките си преди този полуфинал.

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#Луис Боасон

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