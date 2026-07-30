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Луис Боасон: Беше дълго, беше трудно, най-доброто тепърва предстои

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Френската тенисистка наруши мълчанието си след месеци на трудности

уимбълдън 2025 разочарование луис боасон първия кръг квалификациите
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След контузията си на Уимбълдън и отсъствието от турнира в Хамбург, полуфиналистката от Откритото първенство на Франция през 2025 г. Луис Боасон призна, че е преживяла трудни моменти и сега ще се съсредоточи върху американското турне.

След падането си в ранглистата на WTA (292-ро място), французойката публикува изявление в профила си в социалните мрежи.

Сезонът на Луис Боасон се оказа дълго изпитание. Измъчвана от контузии, тя обясни причините за оттеглянето си от турнира в Хамбург, където трябваше да защитава титлата си от 2025 г.

„Паднах лошо по време на мача си на Уимбълдън (загуба срещу Елена Рибакина, 6:4, 1:6, 6:3), което причини хиперекстензия на коляното ми. Нищо сериозно, за щастие, но изискваше няколко седмици възстановяване и ме принуди да се откажа от Хамбург", сподели Боасон.

"През последните две години прекарах повече време в рехабилитация, отколкото на тенис корт: 18 месеца рехабилитация от последните 26. Беше дълго. Беше трудно, особено психически. Имаше моменти на тревожност и съмнение“, разкри тя.

"Изпитвах чувство за несправедливост, защото знам как се е случило всичко и колко дисциплинирана и отдадена съм всеки ден“, добави Боасон.

Бившата полуфиналистка от "Ролан Гарос" предпочита да намира позитивите в тези неуспехи:

„Може би това е просто част от моето пътуване, пътят, който трябва да извървя, да се боря, да продължа напред. Най-доброто тепърва предстои.“

23-годишната състезателка от Дижон се надява тази трудна глава да приключи бързо, за да може да се съсредоточи изцяло върху предстоящите си състезания. За Боасон следващата спирка е турнирът „Торонто Мастърс 1000“ от 2 до 13 август.

#Луис Боасон

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