Случаят „Петрохан“: Според Стою Стоев обвиненията срещу ПП са саботаж

Депутатът Стою Стоев от „Продължаваме Промяната" отрече обвиненията на еколога Атанас Русев, който заяви, че Ивайло Калушев е подготвян за усвояване на средства по Плана за възстановяване, а връзките водели към „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“.

Според Стоев това е опит да се саботира тяхната кандидатура на президентските избори и нищо от казаното не е подкрепено с факти.