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СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Случаят „Петрохан“: Според Стою Стоев обвиненията срещу ПП са саботаж

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Депутатът Стою Стоев от „Продължаваме Промяната" отрече обвиненията на еколога Атанас Русев, който заяви, че Ивайло Калушев е подготвян за усвояване на средства по Плана за възстановяване, а връзките водели към „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“.

Според Стоев това е опит да се саботира тяхната кандидатура на президентските избори и нищо от казаното не е подкрепено с факти.

Стою Стоев, „Продължаваме Промяната": „Претоплянето на стари манджи няма да се получи. Нека да излязат всички факти и ще видите, че няма нищо такова.“

- Това беше моят въпрос. Дали сте обвързани с някакви проекти? Давали ли сте такива?

Стою Стоев, „Продължаваме Промяната": Нека да излязат фактите. Ще видите. Хвърлят се в пространството едни твърдения - къде са подкрепени с факти.“

#случая Петрохан #Стою Стоев #саботаж #"Продължаваме промяната" #обвинения

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