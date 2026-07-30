Случаят „Петрохан“: Според Стою Стоев обвиненията срещу ПП са саботаж
Депутатът Стою Стоев от „Продължаваме Промяната" отрече обвиненията на еколога Атанас Русев, който заяви, че Ивайло Калушев е подготвян за усвояване на средства по Плана за възстановяване, а връзките водели към „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“.
- Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
Според Стоев това е опит да се саботира тяхната кандидатура на президентските избори и нищо от казаното не е подкрепено с факти.
Стою Стоев, „Продължаваме Промяната": „Претоплянето на стари манджи няма да се получи. Нека да излязат всички факти и ще видите, че няма нищо такова.“
- Това беше моят въпрос. Дали сте обвързани с някакви проекти? Давали ли сте такива?
Стою Стоев, „Продължаваме Промяната": Нека да излязат фактите. Ще видите. Хвърлят се в пространството едни твърдения - къде са подкрепени с факти.“