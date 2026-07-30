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Иво Христов: За да съхраним устойчивия курс на страната...
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Иво Христов: За да съхраним устойчивия курс на страната към нормализация, е важно изборите да бъдат спечелени от госпожа Йотова

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"Евровизия" догодина ще бъде чудесна ракета-носител за родния туризъм, каза още вицепремиерът

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За да съхраним устойчивия курс на страната към нормализация, е важно изборите да бъдат спечелени от госпожа Йотова – един предвидим, надежден и доказан политик, каза вицепремиерът Иво Христов в ефира на "Денят започва" по повод кандидатурата на държавния глава за поста през есента.

Христов обяви, че има информация в аванс за това кой е кандидатът за вицепремиер, но отказа да назове име.

Иво Христов, вицепремиер: "Госпожа Йотова е единствената, която има властта да избере своя вицепрезидент. Тя провежда своите сондажи, разговаря с хората. Но аз приветствам самото ѝ решение отрано да обяви кандидатурата, тъй като това е акт на политик, който няма от какво да се срамува да бъде три месеца под лупата на общественото внимание."

Вицепремиерът определи предстоящите президентски избори като "непредвидими" и апелира към избирателите на "Прогресивна България" да бъдат мобилизирани.

Виждаме как десницата, и по-скоро пиарите на десницата, издевателстват над своя кандидат и го карат да цепи дърва, да играе бейзбол, да прави кросове, допълни Христов. Той обяви, че макар да няма официален претендент вдясно, от опозицията са амбицирани да участват като победители в тези избори.

Иво Христов, вицепремиер: "ГЕРБ също съхранява достатъчно мощ. Тъй че, за да съхраним устойчивия курс на страната към нормализация, е важно тези избори да бъдат спечелени от госпожа Йотова – един предвидим, надежден и доказан политик."

Иво Христов подкрепи и решението на президента да не наложи вето на бюджета за 2026 г.

Иво Христов, вицепремиер: "Седем месеца живяхме без бюджет заради политическата криза, в която ни хвърлиха партиите от сглобката. Най-сетне има бюджет."

Христов допълни, че очаква дори преизпълнение на заложените приходи в план-сметката до края на тази година.

Президентът има възможността по Конституция да бъде коректив, когато счита, че е необходимо. Той не е самоцелен опозиционер и самоцелен коректив, допълни вицепремиерът по повод критиките на опозицията, че ако се гласува за Йотова, подкрепилите я ще получат премиера Радев.

Съвсем скоро от "Прогресивна България" ще представят управленската си програма, допълни Христов.

Иво Христов, вицепремиер: "Ние сме готови и вече прилагаме управленската програма. Да речем, системата „Сигма“ с изкуствен интелект за анализ на скандалните обществени поръчки, която ги вкарва в един нормален коридор, вече функционира. И без да сме огласили управленската програма. Държавата вече има бюджет, и без да сме огласили управленската програма. Ето неща, които се случиха независимо от целия вой на опозицията."

Иво Христов допърви, че доходите на хората са били гарантирани въпреки празната хазна, която управляващите са заварили:

Иво Христов, вицепремиер: "Бихме могли, като опозицията, да задлъжняваме до безкрай. А те се държат като наркоман, който е плячкосал дома и след това пита своите родители: „А защо се разорихме?“ Ами защото всичко е разпродадено и консумирано авансово в името на стъкмистиката за форсираното влизане в еврото."

Иво Христо обвърза решението за разполагане на американските самолети-цистерни в Безмер с "Лукойл":

Иво Христов, вицепремиер:

"– Обвързвате самолетите с горивата и "Лукойл“?

Разбира се, тъй като над „Лукойл“ тегне въпросът със санкциите. Дамоклевият меч на санкциите, които сега са обект на дерогация, благодарение на която функционира рафинерията.

– Тоест отново ли е била това сделката, както предишния път бяха тук заради дерогацията, така и сега?

– Не. Съществува двустранен договор. Ние не можем да не изпълняваме двустранен договор. Това означава, че спираме да бъдем предвидима страна. Ако не си предвидима страна, губиш международен авторитет и изпадаш от всякакви конфигурации. Ние трябва да можем да разчитаме на нашите съюзници, както и те трябва да могат да разчитат на нас. Освен това един договор е свързан с неустойки при неизпълнение. Това е договор, който ние заварихме.

– Какви са неустойките? Впрочем, какво включват те?

Не мога да ви дам точни цифри, тъй като не съм в детайлите на този договор, но предполагам, че това може да се провери. Но, тъй или иначе, пак казвам – никоя партия не би поставила България в риск да остане без горива, икономиката да спре и хората да излязат на улицата с обяснимо недоволство. И всяка партия би действала по същия начин."

Като вицепремиер, който отговаря и за туризма, Иво Христов обяви, че страната ни е добре позната туристическа дестинация.

Иво Христов, вицепремиер:"Мисля, че българската специфика е в това, че предлагаме от всичко по много. Имаме и Черноморието, и ски курортите, и историческия туризъм, тъй като сме древна цивилизация. Ако щете – и кулинарния, и винения туризъм. Тъй че България има какво да предложи."

Той допълни, че "Евровизия" догодина ще бъде чудесна ракета-носител за родния туризъм и успокои, че въпреки информациите за мазут по морето, то не е не е по-мръсно от останалите.

Иво Христов, вицепремиер:"Нещо повече – експерти казват, че Черноморието има голямо бъдеще, тъй като екстремните жеги по Средиземноморието карат туристите да се оттеглят от някои курорти. Говорих неотдавна с високопоставени турски партньори, които казаха, че в Анталия много хора си продават вилите заради изключителната жега. Ние имаме своите шансове и ще ги оползотворим. А догодина „Евровизия“ е чудесна ракета носител за българския туризъм също."

Вижте целия разговор във видеото

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#кандидатура на Илияна Йотова за президент #вицепремиерът Иво Христов #бюджет #подкрепа #новини в Метрото

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