Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в Съединение. По първоначална информация бивш полицейски служител е задържан за убийството на 21-годишен мъж от село Найден Герово.

По информация на "По света и у нас" заподозреният е на 63-години.

По първоначални данни жертвата е била убита, а тялото – разфасовано. Трупът е престоял няколко дни в чувал, а тялото е открито снощи, като на място са пристигнали разследващи.

Тялото е намерено във фермата, където бившият полицай се е прехранвал като овчар. Той е задържан в Районното управление в Труд.

От полицията потвърдиха пред "По света и у нас", че по случая е образувано досъдебно производство.

Очаква се на по-късен етап МВР и прокуратурата да дадат повече информация по случая.