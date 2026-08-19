Хиляди туристи и засилен контрол: Как пазят Седемте рилски езера през август

Районът на Седемте рилски езера отново е сред най‑натоварените туристически зони в страната през август, а тази седмица контролът е допълнително засилен заради традиционната паневритмия на последователите на Петър Дънов. По данни на Национален парк „Рила“ между 3 000 и 6 000 души седмично посещават циркуса през летния сезон, а в дните на паневритмията броят им достига двойно повече. Това налага разширяване на охранителните екипи и прилагане на допълнителни мерки за опазване на природната среда.

Парковата дирекция е командировала служители от няколко участъка, които подпомагат екипа в От галериярайона на Дупница. Те следят движението по маркираните маршрути, поведението на туристите и спазването на режима в защитената територия. Забранени са всички алтернативни трасета, които съкращават пътя между хижите и езерата, както и навлизането в потоците и водните тела, които са източник на питейна вода за 25 населени места и няколко големи града.

Според парковата охрана сигналите са постоянни, особено през юли и август. Установени са шест влизания в езерата през този сезон, всички са санкционирани. Има и опити за разпъване на палатки. Последният сигнал е за чужди граждани, които са прибрали палатките преди да бъдат санкционирани. Туристи продължават да използват забранени преки пътеки и да се движат извън маркировката.

„Забранен е риболовът, а хората, които отиват с домашни любимци, като кучета, трябва да бъдат на повод с каишка и да се движат по маркираните пътеки“, напомни Стефан Кирилов - главен експерт в НП "Рила".

Парковата дирекция напомня, че бивакуването е разрешено единствено около хижа „Рилски езера“ и хижа „Седемте езера“. Всички други места – край бреговете, по склоновете и в циркуса – са забранени.

За да се подпомогне контролната дейност, се използват дронове, които позволяват бързо достигане до труднодостъпни места и наблюдение на туристическия поток. На терен са поставени и фотокапани, които първоначално служат за мониторинг на биологичното разнообразие, но вече подпомагат и контрола върху нарушенията.

„Фотокапаните се използват за мониторинг на биологичното разнообразие, но подпомагат и контролната дейност — дори могат да дават своевременна информация в пожарна обстановка“, каза Кирилов.

Планира се изграждането на автоматизирана система за ранно откриване на горски пожари, включваща наблюдателни кули със специализирани камери. Рила, като най‑високата планина в страната, е сред първите райони, където се тества подходящата инфраструктура.

Глобите за нарушения в Национален парк „Рила“ са значителни - 500–5000 лв. за физически лица и 1000–10 000 лв. за юридически лица.

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков.