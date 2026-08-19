Светослав Вуцов: Отиваме в Атина с ясната цел да продължим напред и да повторим историята отпреди 20 години

Левски ще пътува за Атина с ясната цел да победи АЕК и да повтори подвига от преди 20 години с класиране в основната фаза на Шампионската лига по футбол. Това мнение изрази вратарят на Левски Светослав Вуцов.

Двата отбора завършиха наравно 0:0 пред препълнени трибуни на стадион "Васил Левски" и ще се срещнат отново на реванша след една седмица в Гърция.

"Пълен стадион, неописуема емоция. Стояхме добре на терена и всичко ще се реши във втория мач. Хубаво е, че запазихме суха мрежа, но повече ще се радвам да допусна гол и да спечелим", заяви Вуцов.

"Нищо не се променя. Отиваме там с ясната цел да продължим напред и да повторим историята отпреди 20 години. Благодаря на нашите фенове за подкрепата в мача и през цялата година. Както миналата, така и тази. Вярваме в нашите сили, можем да се поздравим с успех", каза още вратарят на "сините".

Вижте повече във видеото!