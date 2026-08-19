Спортният директор на Левски Георги Костадинов: Ако не сме на 101% на реванша, ще ни бъде трудно

Спортният директор на Левски Георги Костадинов коментира равенството 0:0 срещу АЕК в плейофа от Шампионската лига. Той смята, че ако Левски покаже дух и себераздаване, може да изпълни голямата цел, която е класиране в групите на най-престижния турнир в Европа.

"Доста сериозен мач срещу сериозен противник. Доволен съм от показаното – зрялост и добра игра. За съжаление не вкарахме. Надявам се да си тръгнем с положителен резултат от Гърция. Класа, добра тактическа дисциплина – ако не сме на 101%, ще ни бъде много трудно", смята доскорошният капитан.

"Нищо по-различно от това, което правим до момента – себераздаване, дух, тактическа грамотност и, разбира се, да вярваме", каза той каква е рецептата за отстраняване на гръцкия шампион.

"Марко Груич е много опитен футболист, отлично момче. Ще бъде много полезен и в съблекалнята. Футболист със сериозна кариера зад гърба си и мотивация. Въпрос на време е да натрупа игровата практика и да покаже най-доброто от себе си", каза още Костадинов.