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Спортният директор на Левски Георги Костадинов: Ако не сме на 101% на реванша, ще ни бъде трудно

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Спорт
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Отборите на Левски и АЕК не успяха да си отбележат гол и завършиха наравно 0:0 в първия плейофен двубой за участие в основната фаза на Шампионската лига

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Спортният директор на Левски Георги Костадинов коментира равенството 0:0 срещу АЕК в плейофа от Шампионската лига. Той смята, че ако Левски покаже дух и себераздаване, може да изпълни голямата цел, която е класиране в групите на най-престижния турнир в Европа.

"Доста сериозен мач срещу сериозен противник. Доволен съм от показаното – зрялост и добра игра. За съжаление не вкарахме. Надявам се да си тръгнем с положителен резултат от Гърция. Класа, добра тактическа дисциплина – ако не сме на 101%, ще ни бъде много трудно", смята доскорошният капитан.

"Нищо по-различно от това, което правим до момента – себераздаване, дух, тактическа грамотност и, разбира се, да вярваме", каза той каква е рецептата за отстраняване на гръцкия шампион.

"Марко Груич е много опитен футболист, отлично момче. Ще бъде много полезен и в съблекалнята. Футболист със сериозна кариера зад гърба си и мотивация. Въпрос на време е да натрупа игровата практика и да покаже най-доброто от себе си", каза още Костадинов.

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#ПФК Левски #УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #Георги Костадинов

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