Юнайтед се завърна с гръм и трясък на голямата сцена

Манчестър Юнайтед се завърна подобаващо в Шампионската лига след 2-годишна пауза. Момчетата на Майкъл Карик не оставиха шанс на Сабах след 4:0 в мач от първия кръг.

На "Олд Трафорд" точни за изразителния успех на англичаните бяха Матеус Куня, Бруно Фернандеш, Бенямин Шешко и Лисандро Мартинес. "Червените дяволи" определено се позабавляваха и можеха да регистрират още по-разгромен успех срещу играчите на Валдас Дамбраускас. Така тимът от Манчестър постави ударно начало на сезона в турнира на богатите и развали дебюта на азерите в него.

Следващият мач за Юнайтед в турнира на богатите ще бъде на 13 октомври, когато ще гостува на Атлетико Мадрид. От своя страна Сабах ще приеме Славия Прага в същия ден.

Four goals and three points for Manchester United #UCL pic.twitter.com/OkoSeTdGjx — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 10, 2026

Високите обороти преобладаваха още на старта, а първата атака бе за домакините и дойде в 6-та минута. Удар на Матеус Куня не затрудни особено Стас Покатилов.

Англичаните продължиха да са по-активни, но стигнаха до първия си гол едва в 27-та минута. Браян Мбемо пресече подаване в центъра и топката стигна до Патрик Доргу. Той центрира на първа греда, където Куня отблизо не сбърка за 1:0.

Гостите се опитаха да надигнат глава, но бе да стигнат до каквото и да е голово положение.

От своя страна „червените дяволи“ останаха на крачка от втори гол секунди по-късно. Бруно Фернандеш комбинира с Доргу. Той центрира към Бенямин Шешко, като последният стреля встрани.

Азерите отново опитаха да отговорят. Камих Парис опита центриране, завършило с пас към Джон Ланс Микелс, който бе забравен от английската защита и опитът му с глава мина в страни.

Тимът от Манчестър не се забави с вкарването на второ попадение в 43-та минута. Комбинация между Куня и Доргу позволи на Юри Тилеманс да се включи, както и да асистира на Фернандеш. Португалецът нямаше проблеми и покачи резултата.

В последната минута от редовното време участникът във Висшата лига направи резултата класически. Мбемо пусна към Шекшко на бърза атака и последният преодоля Покатилов, отбелязвайки на празна врата.

Домакинският тим трудно можеше да бъде спрян и през втората част. В 58-та минута Нусаир Мазрауи проби в наказателното поле и пробва удар, преминал високо над вратата. Само 3 минути след това и Куня пробва далечен шут, при който Покатилов бе непоколебим и спаси.

В 66-та минута Джоуша Зиркзе си създаде пространство, а оттам стигна до дъгата на наказателното поле, където нанесе силен изстрел. Отново стражът на гостите бе на мястото си и улови.

Последваха още две минути, в които четвъртият гол за домакините бе факт. Груба грешка на гостите в защита предостави възможността на Зиркзе да стреля. Покатилов хвана и изпусна топката, а Лисандро Мартинес се възползва и вкара на полупразна врата.

В последните минути азерите можеха да вкарат почетно попадение. Орфе М'Бина получи центриране отляво и насочи топката с глава, като неговият удар се оказа на сантиметри над напречната греда.