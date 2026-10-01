Петър Зехтински за смъртта на Илиян Филипов: Не мога да си го обясня

Петър Зехтински трудно скри своята тъга по повод кончината на Илиян Филипов, който бе убит в ранните часове на 30 септември в Пловдив. Президентът на Ботев Пловдив бе застрелян, а една от легендите на „канарчетата“ окачестви неговата загуба като голяма не само за неговото семейство и това на футболния клуб.

Пред БНТ Зехтински говори за последната си среща с Филипов, която е била на мача между България и Естония в Лигата на нациите в Пловдив.

„Обадиха ми се поне пет човека още сутринта от 7:00 часа да ми кажат тази наистина много тъжна новина. Покрусен съм, просто не мога да си го обясня. На мача с Люксембург бяхме заедно с Георги Иванов, Христо Стоичков. Заедно с господин Филипов влязохме, искаха да ни видят, даже и господин Демерджиев беше и той. И с него се видяхме. Излизайки от сакй бокса на БФС, даже ме покани да отидем в неговия скай бокс. Там гледахме мача, беше с цялото си семейство“, започна той.

Зико, както е познат още един от бившите футболисти на "жълто-черните", сподели, че бизнесменът винаги е показвал уважение към легендите на клуба.

„Не мога да си го представя това нещо, вече го няма. Това е голяма загуба както за семейството му, така и за това на Ботев. Аз мисля, че и за Пловдив е голяма загуба. Беше решил и да подпомага баскетбола на Академик. Преди мача си говорихме, че трябва да помогне и искаше да помогне малко на Марица. Мисля, че е голяма загуба, много ми е тъжно и съм покрусен от това нещо, което е стана. Много ни обичаше ветераните на клуба, канеше ни на срещи, събираше ни да ни види. Тежко се говори в този момент. Съболезнования към семейството му и към всички от голямото семейство на Ботев. Голяма загуба е за нас“, завърши през сълзи Зехтински.

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