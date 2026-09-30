БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян...
Чете се за: 00:32 мин.
СПЕЦИАЛНО: "Самуил в Христа бога, цар на...
Чете се за: 03:15 мин.
Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване...
Чете се за: 00:45 мин.
Политическата криза в Румъния продължава
Чете се за: 02:32 мин.
Александър Димитров подаде оставка след нулевото...
Чете се за: 01:30 мин.
Трима души загинаха в тежка катастрофа на пътя Айтос...
Чете се за: 01:30 мин.
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери...
Чете се за: 00:30 мин.
Убит е президентът на Ботев Пд Илиян Филипов
Чете се за: 01:30 мин.
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с...
Чете се за: 02:27 мин.
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Възможно ли е футболът да е в основата на убийството на Илиян Филипов?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Това не е първият случай на убит ръководител във футбола. Убийството на Илиян Филипов е седмото в последните 31 години.

илиян филипов призова антон зингаревич върне акциите ботев
Снимка: БТА
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В последните шест години името на Филипов нашумя силно в футболните среди у нас. През 2020 неговата компания става един от изпълнителите на строежа на клубния стадион на Ботев Пловдив, а това веднага го поставя сред разпознаваемите фигури сред феновете на "жълто-черните". На 29 април 2023 "канарчетата" се завърнаха на стадион "Христо Ботев", а по пътя към завършването на съоръжението Филипов на няколко пъти даваше сигнали за неуредици около сроковете за изпълнение и извършваните дейности.

Бизнесменът поема финансирането на клуба в тежък за Ботев момент, с огромни задължения след оттеглянето на Антон Зингаревич през лятото на 2025 г. Филипов се ангажира с погасяването на близо 7 милиона лева дългове, а формалното му влизане в управлението на пловдивчани става през август тази година, когато е вписан в търговския регистър като председател на Съвета на директорите - роля, която изпълняваше по-малко 2 месеца.

За времето му като финансов благодетел той не пестеше острите си думи както към съперници, така и към управляващите в родния футбол по различни казуси, свързани с любимия му отбор.

Това не е първият случай на убит ръководител във футбола. Убийството на Илиян Филипов е седмото в последните 31 години. Най-знаковото от тях бе това на Георги Илиев през 2005 година в курорта Слънчев бряг и тогава, както и сега, това се случва след като убитият е бил на футболна среща. Сега големият въпрос, който си задават феновете на Ботев Пловдив, е кой ще продължи финансирането на клуба след убийството на Илиян Филипов.

"Жълто-черните" привърженици организират бдение в негова памет, тази вечер на стадион "Христо Ботев", което ще започне в 19:12 часа.

Вижте подробности по темата във видеото.

Свързани статии:

Убит е президентът на Ботев Пд Илиян Филипов
Убит е президентът на Ботев Пд Илиян Филипов
Убийството на бизнесмена Илиян Филипов е станало в имот, който той...
Чете се за: 01:30 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
3
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
4
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
5
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...
Илиян Филипов беше една от емблематичните фигури в българския автомобилен транспорт, посочват от Съюза на международните превозвачи
6
Илиян Филипов беше една от емблематичните фигури в българския...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
2
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
3
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
5
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
6
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...

Още от: Видео

Гледайте по БНТ 3 финалния турнир за излъчване на шампиона в Лигата на нациите в дисциплината прескачане на препятствия
Гледайте по БНТ 3 финалния турнир за излъчване на шампиона в Лигата на нациите в дисциплината прескачане на препятствия
Очаквайте Мартин Камбуров в предаването "Зала на славата" Очаквайте Мартин Камбуров в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:30 мин.
Криза в българския футбол след оставката на Александър Димитров Криза в българския футбол след оставката на Александър Димитров
Чете се за: 02:22 мин.
Лекари и ветерани на Левски с благотворителен мач за автоматичен дефибрилатор за НСА Лекари и ветерани на Левски с благотворителен мач за автоматичен дефибрилатор за НСА
Чете се за: 02:00 мин.
Весела Лечева получи ключовете от новата сграда на Българския олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете от новата сграда на Българския олимпийски комитет
Чете се за: 02:10 мин.
Петър Зехтински за смъртта на Илиян Филипов: Това е голяма загуба, както за семейството му, така и за голямото семейство на Ботев Петър Зехтински за смъртта на Илиян Филипов: Това е голяма загуба, както за семейството му, така и за голямото семейство на Ботев
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (СНИМКИ)
МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (ОБЗОР) Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (ОБЗОР)
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна служба Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна служба
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: "Самуил в Христа бога, цар на българите" – как изглежда саркофагът и какви символи носи? СПЕЦИАЛНО: "Самуил в Христа бога, цар на българите" – как изглежда саркофагът и какви символи носи?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Евтим Милошев: Връщането на мощите на цар Самуил в България е...
Чете се за: 05:57 мин.
Инцидент в небето: Самолет с израелци на борда кацна аварийно,...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Трима души загинаха в тежка катастрофа на пътя Айтос –...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Отговорът на НАТО след заканата на Кремъл: Ученията ни не са...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ