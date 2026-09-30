Възможно ли е футболът да е в основата на убийството на Илиян Филипов?

В последните шест години името на Филипов нашумя силно в футболните среди у нас. През 2020 неговата компания става един от изпълнителите на строежа на клубния стадион на Ботев Пловдив, а това веднага го поставя сред разпознаваемите фигури сред феновете на "жълто-черните". На 29 април 2023 "канарчетата" се завърнаха на стадион "Христо Ботев", а по пътя към завършването на съоръжението Филипов на няколко пъти даваше сигнали за неуредици около сроковете за изпълнение и извършваните дейности.

Бизнесменът поема финансирането на клуба в тежък за Ботев момент, с огромни задължения след оттеглянето на Антон Зингаревич през лятото на 2025 г. Филипов се ангажира с погасяването на близо 7 милиона лева дългове, а формалното му влизане в управлението на пловдивчани става през август тази година, когато е вписан в търговския регистър като председател на Съвета на директорите - роля, която изпълняваше по-малко 2 месеца.

За времето му като финансов благодетел той не пестеше острите си думи както към съперници, така и към управляващите в родния футбол по различни казуси, свързани с любимия му отбор.

Това не е първият случай на убит ръководител във футбола. Убийството на Илиян Филипов е седмото в последните 31 години. Най-знаковото от тях бе това на Георги Илиев през 2005 година в курорта Слънчев бряг и тогава, както и сега, това се случва след като убитият е бил на футболна среща. Сега големият въпрос, който си задават феновете на Ботев Пловдив, е кой ще продължи финансирането на клуба след убийството на Илиян Филипов.

"Жълто-черните" привърженици организират бдение в негова памет, тази вечер на стадион "Христо Ботев", което ще започне в 19:12 часа.

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