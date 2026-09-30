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Криза в българския футбол след оставката на Александър Димитров

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354 дни и 10 мача след назначението на Александър Димитров, България отново търси своя нов постоянен селекционер.

александър димитров можем върнем времето назад можем извадим поуки
Снимка: startphoto.bg
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Сътресения в българския национален отбор по футбол. Селекционерът Александър Димитров подаде оставка след равенството 0:0 у дома срещу Естония. В предстоящите две гостувания на Исландия и Люксембург представителният тим ще бъде воден от Атанас Рибарски. Това съобщиха от Българския футболен съюз (БФС).

Сред причините, които Димитров изтъкна за решението си, са непостигнатите цели и разрив в отношението с някои играчи.

"Не изпълнихме целта, не изпълнихме това, което ние си бяхме поставили. Смятаме, че сме изгубили доверието на част от играчите. Не се получиха резултатите, които ние искахме и желахме с ръководството на футболния съюз. С това приключвам с националния отбор", заяви Димитров на пресконференцията след срещата.

Треньорът напуска поста 354 дни след дебюта си срещу Турция, приключвайки престоя си в националния отбор с 3 победи от 10 мача, като само една от тях беше в официална среща. В споменатите двубои бяха използвани 43 различни футболисти, а единственият взел участие в десетте мача е Марин Петков.

Техническия директор на БФС Кирил Котев призна, че е доста разочарован от облика на "лъвовете", които направиха реми срещу Естония. България има една точка след първите си две домакинства в Лигата на нациите.

"България не трябва да изглежда по този начин - два ужасно слаби мача. Решението на треньора малко ни изненада. Самата игра ни изненада, защото не очаквахме да изглеждаме по този начин", посочи той.

Днес от централата ни обявиха, че временно отборът ще бъде воден от Атанас Рибарски, който досега беше начело на националния тим за младежи до 19 години. В кариерата Рибарски е води още ЦСКА 1948 и Крумовград. България гостува на Исландия в събота от 19:00 часа.

Вижте подробности по темата във видеото.

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#Александър Димитров

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