Лекари и ветерани на Левски с благотворителен мач за автоматичен дефибрилатор за НСА

На 3 октомври на футболния терен в София излизат ветераните на Левски и лекари с техните деца от столична ортопедична болница. Мачът е благотворителен, а събраните средства ще бъдат използвани за да се купи автоматичен външен дефибрилатор за Националната спортна академия.

В срещата ще участва и бившият футболист на "сините" Елин Топузаков.

"Ще подходим с нужния респект към лекарите, но си има спортна злоба. Надявам се да стане шоу-мач. Поканили сме голяма част от ветераните - Димитър Телкийски, Станислав Ангелов, Валери Божинов, Емил Велев, Божидар Искренов, Георги Сърмов, Владимир Гаджев... все хора от различни поколения, постигнали доста в историята на Левски", сподели той в интервю за предаването "България в 60 минути".

Според него спортът и медицината винаги вървят ръка за ръка, а тази благотворителна кауза ще позволи на феновете да помогнат на бъдещи животи.

"Левски винаги е бил социално ангажиран клуб. Каквато и да е благотворителната кауза, ние винаги заставаме зад нея. В нашето общество винаги има нужда от помощ, без значение в каква посока. Искаме зрителите да се насладят на това, което ще се опитаме да покажем. Нека се чувстват ангажирани с това, че ще помогнат на бъдещи животи. Спортът и медицината винаги вървят ръка за ръка. Ще бъде удоволствие за мен отново да играя със съотборниците ми. Каня всички наши привърженици. Ще направим всичко възможно, да ги зарадваме", завърши бившият капитан на столичани.

Вижте интервюто във видеото.