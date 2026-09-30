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Президентски Избори 2026
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БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери...
11:02, 30.09.2026
Чете се за: 00:30 мин.
Убит е президентът на Ботев Пд Илиян Филипов
09:03, 30.09.2026 (обновена)
Чете се за: 01:30 мин.
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с...
08:45, 30.09.2026
Чете се за: 02:27 мин.
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб...
08:24, 30.09.2026 (обновена)
Чете се за: 01:45 мин.
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Спортни новини 30.09.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
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12:25, 30.09.2026
Спорт
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12:23, 30.09.2026
Опасно силен вятър днес, проливни валежи в четвъртък
12:17, 30.09.2026
Бензинът скочи с 30% от началото на годината, ще продължи ли да...
12:08, 30.09.2026
Отложиха изслушването на Иван Демерджиев в парламента
12:07, 30.09.2026
Задържаха дрогиран шофьор, забил колата си в автобусна спирка
12:06, 30.09.2026
Доналд Тръмп: Това не е изкуствен интелект, това е суперинтелект
11:56, 30.09.2026
Украинец помете паркирана кола и се заби в стълб в бургаски квартал...
11:43, 30.09.2026
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
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#спортни новини
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Спортни новини 28.09.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 28.09.2026
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12:20, 27.09.2026
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