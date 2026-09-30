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Опасно силен вятър днес, проливни валежи в четвъртък

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Код жълто за опасно силни пориви на вятъра със скорост до около 90 км/ч остава в сила и в следобедните часове в в областите Добрич, Варна, Бургас, Хасково и Кърджали.

В останата част от страната вятърът ще бъде умерен, а облачността ще продължи да намалява. Днес максималните температури ще бъдат между 19 и 24°, в София и по Черноморието – около 20, а утре - между 18 и 23°, в София – около 18. Ще остане ветровито, с умерен, в източните райони - временно силен североизточен вятър.

В по-голямата част от страната, с изключение на Западна България, ще бъде облачно.

Ще има и валежи от дъжд, главно в Югоизточна България. Предупреждение за значителни количества е обявено в крайните югоизточни райони.

Ще вали и по Черноморието, главно по южното крайбрежие, а на места количествата ще са значителни. Максималните температури ще бъдат от 18 до 20.

Валежи, на места интензивни, ще има в Югоизточна България и в петък, и в събота, а по Черноморието ще остане много ветровито.

Температурите ще се понижат, по-съществено минималните, и в Западна България ще има условия за слани. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево, максималните температури слабо ще се повишат.

Според по-дългосрочните прогнози по-съществено понижение на минималните температури се очаква около 9-и октомври, когато на повече места в страната ще има условия за слани.

Максималните температури ще се задържат без съществена промяна до около 12-и октомври, когато предстои захлаждане.

#прогнозата за времето #времето #новини в Метрото

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