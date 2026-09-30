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Ветровито ще бъде днес, по високите части на планините ще вали сняг

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Минималните температури ще бъдат между 8° и 15°, в София – около 10°, а максималните – от 19° до 24°, в София – около 20°.

Ще бъде предимно слънчево с повече облаци преди обяд над южните райони от страната и изолирани превалявания главно в югоизточните. Ще духа умерен, в Източна България и по Черноморието - силен североизточен вятър.

Предупреждение от първа степен, код жълто, за опасно силни пориви със скорост до около 90 км/ч е обявено в областите Добрич, Варна, Бургас, Хасково и Кърджали.

Над Северното Черноморие облачността ще намалее и ще бъде предимно слънчево, докато над Южното ще преобладава облачно време и на места ще превалява дъжд. Ще продължи да духа умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 20° - 21°. Температурата на морската вода е 20° - 22°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

В планините от Южна България облачността ще се задържи значителна и на отделни места ще превали слаб дъжд, в местата над 2200 метра надморска височина – слаб сняг. Над Стара планина ще се установява слънчево време. Ще духа силен и бурен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.

През следващите три дни в Западна България ще преобладава слънчево и почти тихо време. Над Източна облачността ще бъде предимно значителна. По Черноморието ще бъде ветровито с умерен и силен северен вятър, ще има валежи от дъжд, значителни по количество – в района на Странджа.

Минималните температури ще бъдат от 3° - 4° в отделни котловини в Западна България, където ще има условия за слана, до 14° - 15° по морския бряг. Максималните ще са между 17° и 22°.

В неделя ще бъде предимно слънчево, със сутрешни мъгли и малка вероятност за валежи. Вятърът ще отслабне, а максималните температури ще се повишат с градус-два.

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