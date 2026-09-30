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Депутатите изслушват Демерджиев заради изнесените данни за Пеевски

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Депутатите се събират на първо пленарно заседание за седмицата. В дневния им ред е заложено изслушване на вътрешният министър Иван Демерджиев.

Поводът за него са изнесените данни от Демерджиев за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели, както и информация за насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски. Във вторник лидерът на ДПС поиска вътрешният министър да предостави и информация пред депутатите за имотното си състояние, както и за разследването срещу него заради договор за изработването на лични документи.

#изнесени данни #изслушване на Демерджиев #пеевски #депутати

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