Депутатите изслушват Демерджиев заради изнесените данни за Пеевски

Депутатите се събират на първо пленарно заседание за седмицата. В дневния им ред е заложено изслушване на вътрешният министър Иван Демерджиев.

Поводът за него са изнесените данни от Демерджиев за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели, както и информация за насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски. Във вторник лидерът на ДПС поиска вътрешният министър да предостави и информация пред депутатите за имотното си състояние, както и за разследването срещу него заради договор за изработването на лични документи.