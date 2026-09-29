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"Кмет на годината": Градоначалниците на Перник, Свиленград и Белово грабнаха големите отличия

Алекс Христов от Алекс Христов
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На официална церемония в София бяха връчени наградите от 14-ото издание на националния конкурс „Кмет на годината“. Тази година наградите бяха разпределени в осем категории според големината на общините. Имаше и две специални награди. Големите отличия в основната категория „Кмет на годината“ получиха кметовете на Белово, Свиленград и Перник.

За трети път в най-важната категория „Кмет на годината“ призът отиде при кмета на Перник – Станислав Владимиров.

Станислав Владимиров – кмет на Перник: „Това е награда за всички перничани. Градът ни се развива с много бързи темпове в последните години, преминахме през много изпитания, но пък показахме в тези кризи и предизвикателства, че сме като едно голямо семейство.“

Кметът на Бургас грабна три отличия от церемонията – в категориите „Иновации и растеж“, „Смарт сити“ и „Здравна и демографска политика“. Сред отличените в категориите „Спорт и младежки политики“ и „Кмет на гражданите“ бяха община Аврен и нейният кмет – за вниманието към всички граждани и отговорността към младото поколение, изразени в изграждането на безплатни фитнеси и спортни площадки и подкрепата за образованието.

Емануил Манолов – кмет на Аврен: „Може би сме единствената община, която финансира ученето във висше учебно заведение, в университет, на всеки наш жител. В момента имаме около 60 души, които учат медицина, социална педагогика. А що се отнася до детските лагери, които финансираме, те са с една-единствена цел – когато едно дете изкара успех над 5,00 и отиде на летен лагер, реално да бъде добрият пример за неговите съученици.“

В категорията „Туризъм и култура“ големите победители бяха: при малките общини – Банско, при средните – Самоков, а при големите – Пловдив. В града под тепетата през последната година посетителите са се увеличили с над 20%.

Костадин Димитров – кмет на Пловдив: „Освен културно-историческото наследство, освен многото дестинации, които можеш да видиш в града, той е многолик. Ние всяка година увеличаваме с 10% инвестициите в култура.“

За 14-и път „Кмет на годината“ има за цел да отличи работата на местната власт, но и хората, които стоят зад нея.

Боян Томов – организатор: „Кметовете, винаги съм го казвал и ще го казвам, са най-близко до гражданите. И винаги знаят най-добре от какво имат нужда техните съграждани.“

Церемонията ще бъде излъчена по БНТ 1 на 4 октомври.

#Свиленград #Белово #кмет на годината #Перник

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