За година: Цените на горивата у нас са с близо 35% по-високи

И още за цените на горивата - тук, в България. За една година увеличението е с около 35%. За шофьорите това означава, че при 50-литров резервоар поскъпването е приблизително 21,50 евро за бензин и 34,50 евро за дизел. Но за бизнеса сметката е много по-голяма. Защото горивото оскъпява цялата верига на доставки – от производството до продукта на щанда.

В най-голямата фирма за производство и продажба на фуражи в Югозападната България всички 30 камиона са на дизел. В някои дни един изминава по 650 километра – това означава около 450 евро разход само за гориво.

Мариела Мазнева, счетоводител: "В нашето дружество отчитаме някъде между 15 и 20% скок в цената на транспорта. Това е в рамките на около 2 месеца. Опитваме се по някакъв начин да оптимизираме разходите."

На практика означава комбиниране на курсове и по-голяма натовареност за шофьорите.

Мариела Мазнева, счетоводител: "Отделно се спира увеличението на заплатите или се забавя."

В подкаста на БНТ "Бизнес.БГ" бившият заместник-икономически министър Стамен Янев коментира, че високите цени на горивата са най-сериозният катализатор на инфлацията.

Стамен Янев, бивш зам.-министър на икономиката: "Това неминуемо се отразява на всяка една стока, която стига до гражданите и тя е оскъпена."

По-скъпият транспорт вдига и цената на фуражите.

Мариана Спасова, технолог: "Около 60-70 процента от производствените им разходи на животновъдите съставлява фуража." Емил Заеков, животновъд и производител на млечни продукти: "Трудно се справяме. Лани беха агнетата 6 лева, сега ги качихме на 6 евро. Значи фактическо двойно повече."

Продължават да поскъпват и млечните продукти. Емил продава литър прясно мляко за 1.20, а килограм сирене за 10 евро. Докато стигнат до щандовете - цената им се покачва още.

Бойко Христов: "Млечните продукти държат най-високи цени. Кашкавал, сирене, млекото кисело, пресно, всичко от там идва."

Именно заради поскъпването на горивата и торовете държавата предвижда помощ за земеделските производители. Според икономиста Щерьо Ножаров - ефектът от мярката няма да се усети веднага.

Щерьо Ножаров, преподавател в УНСС: "Тя няма да има ефект върху инфлацията тази година. Като целта е реално да бъдат задържани цените на стоките през следващата година, когато ще дойдат ефектите от есенната сеитба от оранжерийното производство в момента."

А докато мярката даде резултат, по-високата сметка вече стига до потребителя.