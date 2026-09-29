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Социалните плащания и подкрепата във фокуса на Икономическия и социален съвет

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Социалните плащания и рисковете в областта на социалната подкрепа са във фокуса на дебатите на Икономическия и социален съвет, които ще се проведат днес.

Във форума ще участват представители на бизнеса, синдикатите, неправителствени организации и правителството. Ще бъде обсъдено и създаването на Кодекс за социална подкрепа.

Сред темите ще бъдат ефективността на системата, насочването на публичните средства, координацията между отделните форми на подкрепа и необходимите промени, така че системата да отговаря на социално-икономическите промени и кризи.

#Икономическия и социален съвет #социални плащания #дискусия #новини в Метрото

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