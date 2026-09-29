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След инцидента във Великобритания: Чуждестранни агенти стоят зад тотвеното нападение, каза Рубио

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че чуждестранни агенти най-вероятно стоят зад предотвратения атентат срещу военна база “Феърфорд” във Великобритания.

Той обаче отказа да уточни конкретна държава, за която според него става дума, но подчерта, че разследването продължава.

Вчера част от задържаните в неделя петима британски граждани бяха освободени. Базата на Кралските военновъздушни сили, разположена на 145 км. западно от Лондон, е използвана от Съединените щати за удари срещу Иран. От Техеран категорично отхвърлиха връзка с инцидента.

Днес се очаква и британският премиер Анди Бърнам да бъде изслушан по темата.

#"Феърфорд" #Марко Рубио #атентат #британци

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