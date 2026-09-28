Аржентина ще играе с нов екип в чест на Лионел Меси

Аржентина ще играе с нов екип, създаден специално в чест на впечатляващата кариера на голямата звезда на отбора – Лионел Меси. Екипировката ще се използва в прощалния мач на нападателя на 6 октомври срещу Бенин.

Небесно-синьото и бялото остават в основат на дизайна на новия екип на Аржентина, докато златистите елементи отразяват успехите на Меси с националния отбор. №10 и лаврова клонка са вплетени в мотива, като добавят още персонализиране на специалното издание на екипировката.

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