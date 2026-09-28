Александър Димитров: Не можем да върнем времето назад, но можем да си извадим поуки

Александър Димитров сподели, че българският национален отбор се намира в тежка ситуация, особено след загубата срещу Люксембург на старта в Лигата на нациите. Все пак селекционерът изрази оптимизъм, че българите могат да излязат с повече емоция в мача срещу Естония. Срещата между „лъвовете“ говори на официалната пресконференция в мача с естонците, който ще бъде изигран утре (вторник) и ще стартира от 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Димитров подходи философски, заявявайки, че родният тим не може да върне времето назад, но може да си извади поуки от загубата от Великото херцогство.

„Не можем да върнем времето назад. Можем само да си извадим поуки от загубата и да влезем с позитивизъм в мача с Естония. Знаем, че отборът е в подем след равенството с Исландия, който е сочен за фаворит. Правим всичко възможно утре в мача да влезем позитивни“, започна той.

Треньорът уточни, че „трикольорите“ няма да разчитат на Иван Турицов, който отпада от състава, тъй като страда от разтежение, получено срещу люксембургците.

"Този прозорец от четири мача ще даде възможност на всички играчи да вземат участие и всеки от тях може да започне като титуляр. Други здравословни проблеми нямаме", допълни той.

Наставникът отново заяви, че е подготвен, ако българският тим продължи с негативните резултати.