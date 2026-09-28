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Александър Димитров: Не можем да върнем времето назад, но можем да си извадим поуки

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Чете се за: 02:45 мин.
Български футбол
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Сядайки на това място, знам много добре какво ще последва при негативни резултати, подчерта селекционерът на България преди мача с Естония в Лигата на нациите.

александър димитров можем върнем времето назад можем извадим поуки
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Александър Димитров сподели, че българският национален отбор се намира в тежка ситуация, особено след загубата срещу Люксембург на старта в Лигата на нациите. Все пак селекционерът изрази оптимизъм, че българите могат да излязат с повече емоция в мача срещу Естония. Срещата между „лъвовете“ говори на официалната пресконференция в мача с естонците, който ще бъде изигран утре (вторник) и ще стартира от 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Димитров подходи философски, заявявайки, че родният тим не може да върне времето назад, но може да си извади поуки от загубата от Великото херцогство.

Не можем да върнем времето назад. Можем само да си извадим поуки от загубата и да влезем с позитивизъм в мача с Естония. Знаем, че отборът е в подем след равенството с Исландия, който е сочен за фаворит. Правим всичко възможно утре в мача да влезем позитивни“, започна той.

Треньорът уточни, че „трикольорите“ няма да разчитат на Иван Турицов, който отпада от състава, тъй като страда от разтежение, получено срещу люксембургците.

"Този прозорец от четири мача ще даде възможност на всички играчи да вземат участие и всеки от тях може да започне като титуляр. Други здравословни проблеми нямаме", допълни той.

Наставникът отново заяви, че е подготвен, ако българският тим продължи с негативните резултати.

„Начинът, по който можем да излезем от ситуацията, е да бъдем по-страстни в играта си, по-емоционални и по-агресивни във футболния смисъл на думата. Времето ми като селекционер и преди това е изпълнено с много негативизъм, който аз съм приел. Сядайки на това място, знам много добре какво ще последва при негативни резултати. Подготвен съм за това нещо. Цялата отговорност я нося аз. Не искам да се връщам към предишния мач. Имаме двубой с Естония. Искаме да победим и да покажем по-добро лице, което нашите играчи имат“, каза още Димитров и заяви, че в предстоящия двубой "трикольорите" трябва да печелят единоборствата, както и да бъдат по-ефективни в завършващата фаза на играта.

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#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Български национален отбор по футбол за мъже # Александър Димитров

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