Задържаните по случая „Феърфорд“ са британци: Иран отрича съпричастност към предполагаемия атентат

Британският премиер Анди Бърнам свика спешно заседание на правителствения комитет за кризи - КОБРА, заради опита за атака срещу базата „Феърфорд" на Кралските военновъздушни сили. Петимата задържани за предполагаемия план за бомбен атентат са британци и преди минути от полицията заявиха, че ще бъдат пуснати под гаранция. Продължава „мащабна и сложна" операция за изясняване на всички обстоятелства. Британци от три квартала на Лондон - Камдън, Уестминстър и Уилсдън, от 23 до 25 годишни - това са подробностите, разкрити от разследването, по случая с базата "Феърфорд".

Наясно сме с нивата на спекулации за мотивите на извършителите, и за геополитическите въпроси, които се повдигат, заявиха от Отдела за борба с тероризма, заради хипотезата, че мотивите на деянието са свързани с Иран. Арестите са по Закона за взривните вещества, което означава, че лицата могат да останат под стража до 14 дни без да им бъде повдигнато обвинение.

Полицейското присъствие в района на базата остава засилено. В интервю за местни медии, жената, която първа подава сигнала за маскирани мъже, твърди, че те са били поне 8-10. Показани бяха и кадри, на които дистанционно управляван робот обследва три бели микробуса в гориста местност. Заради открито взривно устройство в района на военната база са евакуирани 85 домакинства. По-голямата част от хората са настанени в общински център и получават небоходимото съдействие. Властите многократно призоваха да не се прибързва със заключения.

Уес Стрийтинг, министър на отбраната на Великобритания: „Имаме петима арестувани, в ход е полицейско разследване. Така че съм ограничен в това, което мога да кажа, освен да уверя общността, че когато е възможно, ще дадем подробности за задържаните, за произхода им и за потенциалните им мотиви. Бих искал да призова да не се спекулира по темата.“

Военният министър Уес Стрийтинг не потвърди евентуална иранска връзка. Базата „Феърфорд" е от ключово значение за военните удари на Съединените щати срещу Иран. Великобритания отговаря за сигурността извън нея, а вътре - Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че заподозрените са били обект на разследване „от дълго време."

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: „Знаем всичко за тях и ще го чуете съвсем скоро. Хванахме ги.“

Освен иранската връзка, която Техеран категорично отрича, друга линия, по която работят разследващите е руска саботажна операция.