Папа Лъв XIV призова европейците да си припомнят ценностите на ЕС

Френският президент Еманюел Макрон призова Европа да се върне „към куража на основоположниците" и да се противопостави на надигащия се национализъм.

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Макрон отправи призива от град Мец, където днес завършва посещението на папа Лъв XIV във Франция. Светият отец заяви, че преговарящите, които се стремят да сложат край на войната в Европа, трябва да са готови да жертват някои позиции, за да постигнат мир. Папата произнесе реч в центъра „Робер Шуман“ и призова европейците да се върнат към изконните европейски ценности, похвали интеграцията и многостраността във време, когато крайната десница набира сила.