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Папа Лъв XIV призова европейците да си припомнят ценностите на ЕС

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Главата на Римокатолическата църква беше на посещение във Франция

папа лъв xiv призова европейците припомнят ценностите
Снимка: БТА
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Френският президент Еманюел Макрон призова Европа да се върне „към куража на основоположниците" и да се противопостави на надигащия се национализъм.

Снимка: БТА

Макрон отправи призива от град Мец, където днес завършва посещението на папа Лъв XIV във Франция. Светият отец заяви, че преговарящите, които се стремят да сложат край на войната в Европа, трябва да са готови да жертват някои позиции, за да постигнат мир. Папата произнесе реч в центъра „Робер Шуман“ и призова европейците да се върнат към изконните европейски ценности, похвали интеграцията и многостраността във време, когато крайната десница набира сила.

#ценности на ЕС #Папа Лъв XIV #Европейци

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