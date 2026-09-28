БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно...
Чете се за: 04:00 мин.
Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм...
Чете се за: 06:32 мин.
Юлиан Вергов и Захари Бахаров повдигнаха завесата на...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Папа Лъв XIV беше топло посрещнат във френския град Мец

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Запази
папа лъв xiv беше топло посрещнат френския град мец
Слушай новината

Последен ден от апостолическото посещение на папа Лъв XIV във Франция.

Светият отец пристигна в град Мец, където беше топло посрещнат от местни духовници и голяма група деца. Следобед той ще отслужи литургия в готическата катедрала "Сейнт Етиен". На нея ще присъства и френският президент Еманюел Макрон. Вчера папата посети Лурд, в Южна Франция, най-големия католически поклоннически център в Европа, посветен на Дева Мария.

Папа Лъв XIV поведе лично традиционната факелна процесия и отслужи литургия пред 150 000 души в "Нотр-Дам дьо Лурд". Преди това главата на Римокатолическата църква се срещна със седем жертви на посегателства от страна на католически свещеници. Той повтори ангажимента си да сложи край на престъпленията на свещеници срещу деца.

#папа Лъв XIV #Мец #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
1
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
2
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница искат да напуснат
3
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница...
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
4
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход
5
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците расте, потреблението намалява
6
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
4
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
5
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София
6
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София

Още от: Европа

Молдовската гранична полиция откри части от дрон
Молдовската гранична полиция откри части от дрон
25-има души са ранени при руска атака по жилищна сграда в Харковска област 25-има души са ранени при руска атака по жилищна сграда в Харковска област
Чете се за: 00:47 мин.
Летището в Катания остава затворено, докога? Летището в Катания остава затворено, докога?
Чете се за: 00:47 мин.
3 милиона и 800 хиляди души посетиха най-големия бирен фестивал Октоберфест 3 милиона и 800 хиляди души посетиха най-големия бирен фестивал Октоберфест
Чете се за: 00:32 мин.
"По-добре е да пристигнем късно, отколкото никога": Да пътуваш с влак през военна зона в Украйна "По-добре е да пристигнем късно, отколкото никога": Да пътуваш с влак през военна зона в Украйна
Чете се за: 03:05 мин.
Последен ден за Папа Лъв XIV във Франция Последен ден за Папа Лъв XIV във Франция
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно техническа възстановка на механизма на удара
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно техническа...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Демерджиев след задържания "шаман": Има и други подобни групи в страната Демерджиев след задържания "шаман": Има и други подобни групи в страната
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Патриарх Даниил отслужи литургия в храма на Божи гроб заедно с йерусалимския патриарх Теофил III Патриарх Даниил отслужи литургия в храма на Божи гроб заедно с йерусалимския патриарх Теофил III
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Юлиан Вергов и Захари Бахаров повдигнаха завесата на новия сезон на „Под прикритие“ Юлиан Вергов и Захари Бахаров повдигнаха завесата на новия сезон на „Под прикритие“
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Започва мисията на Международния валутен фонд у нас
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Заради свлачището в "Аспарухово" - удължават с месец...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
"По-добре е да пристигнем късно, отколкото никога": Да...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Заговорът за атентат срещу "Феърфорд" - повече въпроси,...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ