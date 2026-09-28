Папа Лъв XIV беше топло посрещнат във френския град Мец

Последен ден от апостолическото посещение на папа Лъв XIV във Франция.



Светият отец пристигна в град Мец, където беше топло посрещнат от местни духовници и голяма група деца. Следобед той ще отслужи литургия в готическата катедрала "Сейнт Етиен". На нея ще присъства и френският президент Еманюел Макрон. Вчера папата посети Лурд, в Южна Франция, най-големия католически поклоннически център в Европа, посветен на Дева Мария.

Папа Лъв XIV поведе лично традиционната факелна процесия и отслужи литургия пред 150 000 души в "Нотр-Дам дьо Лурд". Преди това главата на Римокатолическата църква се срещна със седем жертви на посегателства от страна на католически свещеници. Той повтори ангажимента си да сложи край на престъпленията на свещеници срещу деца.