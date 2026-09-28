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Последен ден за Папа Лъв XIV във Франция

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Днес Светият Отец ще посети град Мец

Снимка: БТА
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Последен ден от 4-дневното апостолическо посещение на Папа Лъв XIV във Франция.

Вчера Папата посети светилището "Нотр-Дам дьо Лурд" в Южна Франция - най-големият католически поклоннически център в Европа, посветен на Дева Мария.

Лъв 14-ти се срещна със седем жертви на посегателства от страна на католически свещеници и повтори ангажимента си да сложи край на престъпленията. Папата изнесе литургия на поляната пред светилището и взе участие във факелна процесия.

Днес Светият Отец ще посети град Мец и ще изнесе литургия в готическата катедрала "Свети Стефан".

Довечера Светият Отец ще отпътува обратно за Рим.

#папа Лъв XIV #Франция

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