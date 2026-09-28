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КАЗУСЪТ НА ИВА МИХАЙЛОВА ОТ КОЧАНИ

Делото "Ива Михайлова": Изслушват вещите лица, изготвили експертизите по процеса

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Здравословното й състояние се влошава заради системните откази от лечение

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Днес продължава делото срещу Ива Михайлова в Основния съд в Кочани. Близо година след катастрофата, при която пострада, тя няма право да напуска родния си град и не може да продължи лечението си от травмите, получени при инцидента.

Българската национална телевизия първа повдигна темата за младата жена, която има и българско гражданство.

Очаква се днес да бъдат изслушвани и вещи лица, изготвили три експертизи за инцидента. Единият твърди, че Ива е навлязла в насрещното платно за движение и така е предизвикала катастрофата.

Ще бъдат изслушани и други двама експерти, чиито експертизи доказват точно обратното - че другият автомобил е навлязъл в платното на Ива, което довело до катастрофата.

След 8 отказа да се лекува извън Северна Македония Ива Михайлова продължава да се надява на справедливост.

Вчера стана ясно, че здравословното й състояние се влошава заради системните откази от лечение.

По думите й силните болкоуспокояващи, които приема, вече не действат.

#случаят "Ива Михайлова" #делото в Кочани #вещи лица #експертизи #изслушване

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