Делото "Ива Михайлова": Изслушват вещите лица, изготвили експертизите по процеса
Здравословното й състояние се влошава заради системните откази от лечение
Днес продължава делото срещу Ива Михайлова в Основния съд в Кочани. Близо година след катастрофата, при която пострада, тя няма право да напуска родния си град и не може да продължи лечението си от травмите, получени при инцидента.
Българската национална телевизия първа повдигна темата за младата жена, която има и българско гражданство.
Очаква се днес да бъдат изслушвани и вещи лица, изготвили три експертизи за инцидента. Единият твърди, че Ива е навлязла в насрещното платно за движение и така е предизвикала катастрофата.
Ще бъдат изслушани и други двама експерти, чиито експертизи доказват точно обратното - че другият автомобил е навлязъл в платното на Ива, което довело до катастрофата.
След 8 отказа да се лекува извън Северна Македония Ива Михайлова продължава да се надява на справедливост.
Вчера стана ясно, че здравословното й състояние се влошава заради системните откази от лечение.
По думите й силните болкоуспокояващи, които приема, вече не действат.