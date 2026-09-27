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Папа Лъв XIV отправи молитви за Франция от пещерата Масабиел

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Чете се за: 00:52 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Папа Лъв XIV отправи молитви за Франция от пещерата Масабиел – едно от светите места за католицизма.

Според вярванията, през 1858 година Дева Мария се явила там пред местно момиче. Светият отец призова Франция да намери "мъдри и щедри лидери, които да служат на общото благо".

Късно снощи папата участва във факелно шествие в град Лурд, където днес ще се срещне с жертви на сексуално насилие, извършено от духовници. От Лурд Лъв XIV ще отпътува за Мец, където ще произнесе реч за мир и европейско единство.

#посещение на папа Лъв XIV #папа Лъв XIV #Франция

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