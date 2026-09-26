Войната в Украйна: Руски удари с жертви срещу Киев и други градове

Пореден ден на масирани руски удари срещу Киев и други украински градове, сред жертвите е и 3-годишно момченце. Атаките стават на фона на коментари, както от Киев, така и от Москва, че възобновяването на мирните преговори е възможно. В същото време руският президент отхвърли твърденията, че планира нанасянето на удари срещу други части на Европа.

В малките часове на събота жителите на Харков са събудени от мощни експлозии. Мишена на нападенията са няколко квартала - в града избухват три големи пожара.



Атака с дронове е извършена в Запорожие. Разрушени са няколо жилищни сгради, а под руините остават малко дете и баба му. Десетки са ранените.

Людмила Клишник, жителка на Запорожие: "Беше около 5 сутринта - чух как нещо прелита и си казах "Господи, всеки момент ще ни удари". Секунди по-късно се взриви на метри от мен. Изведнъж от стаята ми останаха само натрошени тухли и парченца стъкло. Не знам как се измъкнах."

В Киев дронове удариха няколко жилищни сгради и офиси.

"Ударната вълна беше много мощна, уплашихме се много. Не знаехме какво да направим", разказа очевидец.

Оптимизъм за подновяване на мирните преговори изрази украинският президент Володимир Зеленски след разговора си с Доналд Тръмп в Ню Йорк тази седмица. Според Зеленски, от Вашингтон предлагат три стъпки, които да доведат до подновяване на преговорите - енергийно примирие, отваряне на черноморския коридор за износ на зърно и тристранна среща във формат Съединените щати-Русия-Украйна, която може да се състои в Абу Даби. Руският президент Владимир Путин не изключи вариант за подновяване на разговорите, но обвини Киев, че украинските атаки срещу Москва по време на парламентарните избори, са довели до ново забавяне.