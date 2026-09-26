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Шофьор загина при катастрофа във Великотърновско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Чете се за: 00:37 мин.
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Шофьор загина при катастрофа между селата Ресен и Градина, Великотърновско. Произшествието е станало около 15.15 чaса.

По първоначална информация лек автомобил с чужда регистрация е излетял в крайпътна нива.

Водачът е загинал на място, спътницата му е откарана за преглед в Спешна помощ.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. Днес това е трето произшествие в този участък.

От полицията призовават водачите да карат със съобразена скорост и да се съобразяват с пътните и метеорологични условия.

#Великотърновско #загинал #катастрофа

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