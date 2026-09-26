Шофьор загина при катастрофа във Великотърновско

Шофьор загина при катастрофа между селата Ресен и Градина, Великотърновско. Произшествието е станало около 15.15 чaса.
По първоначална информация лек автомобил с чужда регистрация е излетял в крайпътна нива.
Водачът е загинал на място, спътницата му е откарана за преглед в Спешна помощ.
Причините за произшествието са в процес на изясняване. Днес това е трето произшествие в този участък.
От полицията призовават водачите да карат със съобразена скорост и да се съобразяват с пътните и метеорологични условия.