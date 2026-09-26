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Пътуващ фестивал: Спортни игри и работилници в столичния квартал "Изток"

Яна Тодорова, стажант-репортер от Яна Тодорова, стажант-репортер
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Снимка: Столична община
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Спорт, игри, музика и детски работилници – първата отсечка на бъдещия "Зелен ринг София" в столичния квартал "Изток" този уикенд се превръща във фестивална зона. Фестивалът ще тества как може да се използва бъдещият парк и ще събира идеи от хората в квартала.

На столичния бул. "Самоков" в квартал "Изток" се провежда пътуващият фестивал по ринга, който дава и началото на преработването, почистването и подготвянето на по-големия фестивал и пешеходна зона "Зелен ринг София", която цели да свърже 30 столични квартала пешеходно. Днес и утре хората ще могат да посетят спортни детски активности, да разгледат базари, както и да дадат своите предложения и идеи за бъдещата зона и как да се използва пространството.

Богдан Богданов, жител на квартала: "Най-малкото да има пешеходен достъп. Аз лично съм велосипедист, обичам активности на открито, за мен една велоалея би било страхотно."

Станимира Николова, координатор на проект "Зелен Ринг София": "Това е първата отсечка всъщност, по която започваме проектирането и изграждането на "зеления ринг". Даваме старт на активното ангажиране на гражданите в проекта и да чуем обратна връзка от какво имат нужда те. Срокът за цялата зона, която е 30 км, е около 7 години."

Силвия Методиева, жител на квартала: "Искам да го видя култивирано, тъй като през повечето време се разхождат кучета, което е чудесно, но има и бездомни, има и много мръсотия, бих искала да видя една павирана уличка и хората да се разхождат свободно."

Вижте още в прякото включване на Яна Тодорова, стажант-репортер

#кв. "Изток" #работилници #зелен ринг #квартал "Изток" #фестивал

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