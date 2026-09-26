България открива кампанията си в Лига на нациите срещу Люксембург

България стартира участието си в Лигата на нациите с домакинство на Люксембург. Двубоят на стадион „Христо Ботев“ под тепетата е в събота, 26 септември с начален час 19:00.

Селекционерът на „лъвовете“ Александър Димитров повика 27 играчи за предстоящите четири двубоя. В групата не попаднаха контузените основни играчи Кирил Десподов и Филип Кръстев. Аут е и Футболист на футболистите – Ивайло Чочев. Дебютна повиквателна от Димитров закономерно получи представящият се силно за Ботев Пловдив Асен Чандъров. Завръщане ще направи Илия Груев. Футболист №1 на България се завърна наскоро в групата на Лийдс във Висшата лига на Англия.

Треньорът на националния отбор заяви преди срещата, че целта, поставена от президента на Българския футболен съюз – Георги Иванов, е изкачване в Лига В на турнира.

„Целта е поставена от президента – да влезем в Лига В. Аз и играчите не говорим за цел, искаме да се представим добре и конкурентно с нашите добри съперници. Работим мач за мач. Всяка голяма цел започва с малка стъпка. За нас това е утрешният мач със сериозен отбор като Люксембург. Има играчи, които играха доста, не са излизали от своите отбори“, каза Димитров.

Исторически погледнато, България няма загуба от Люксембург в 17 мача – 14 победи и 3 равенства, при голова разлика 40:9.

„Лигата на нациите започва сега, всички отбори са с еднакви шансове. В съвременния футбол трудно може да се намери отявлен фаворит, може да се намери такъв само на книга. Преди броени дни приключи Световното, там в първите мачове имаше много изненади. Поставям равни шансове на всички отбори“, добави селекционерът.

Освен срещу Люксембург, националите ни приемат още Естония във вторник, 29 септември, а след това имат визити на Исландия и Люксембург съответно на 3 и 6 октомври.