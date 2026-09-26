Тодор Павлов: Мечтаем за класиране на европейското първенство

Централният защитник на Локомотив Пловдив Тодор Павлов изигра много силен мач, но освен пред българската врата, той имаше решаващ принос и за успеха с 2:1 Португалия, тъй като отбеляза изравнителния гол.

Португалците откриха малко след началото на втората част, Павлов изравни в 87-ата минута, а след него в добавеното време Александър Маринов оформи обрата.

„Португалия са отбор с много качества, просто това е една футболна сила във всяка една възрастова група. И трябваше да се борим до края, а и да чакаме шанса. И този мач, благодарение на нашите усилия, на нашия труд успяхме да направим два гола. Както казвам винаги, българският дух показва какво можем. Ние не се отказваме, борим се докрай, без значение срещу кого играем и днес се получи“, започна Павлов.

Любопитното е, че след като той вкара за 1:1, получи схващане и излезе от терена, за да получи медицинска помощ и точно тогава падна и второто попадение.

„Тъй като нямахме право на повече смени, трябваше да се върна и да доиграя на куц крак. Но съдбата си знае своето и си показа. Дори преди да вкарам гола поисках смяна, но понеже нямахме, останах и успях да реализирам. И оставих отбора за малко с човек по-малко, но когато се върнах, дадох всичко от себе си, за да запазим успеха“, разказва още бранителят.

Успехът над иберийците дава апетит за нови победи.

„Ако са ни подценили, това си е техен проблем. Никой няма право да ни подценява, така и ние не можем да подценяваме никой. Футболът е игра на голове. Може да ти вкарат два гола за пет минути, както направихме ние днес. Но може и да не ти вкарат. Важното е да се бориш до края и да не се отпускаш. Никой не прави сметки за класиране. Гледаме да спечелим всички мачове до края. Ясно е, че първи не можем да станем, но ще гледаме да победим в оставащите два мача в групата, да се наредим 2-и и да помечтаем още повече“, обясни настроенията в съблекалнята Тодор Павлов.