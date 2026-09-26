БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тежка катастрофа отне живота на трима души на пътя София...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тодор Павлов: Мечтаем за класиране на европейското първенство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Младежкият национал на България изигра много силен мач при успеха над Португалия.

Тодор Павлов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Централният защитник на Локомотив Пловдив Тодор Павлов изигра много силен мач, но освен пред българската врата, той имаше решаващ принос и за успеха с 2:1 Португалия, тъй като отбеляза изравнителния гол.

Португалците откриха малко след началото на втората част, Павлов изравни в 87-ата минута, а след него в добавеното време Александър Маринов оформи обрата.

„Португалия са отбор с много качества, просто това е една футболна сила във всяка една възрастова група. И трябваше да се борим до края, а и да чакаме шанса. И този мач, благодарение на нашите усилия, на нашия труд успяхме да направим два гола. Както казвам винаги, българският дух показва какво можем. Ние не се отказваме, борим се докрай, без значение срещу кого играем и днес се получи“, започна Павлов.

Любопитното е, че след като той вкара за 1:1, получи схващане и излезе от терена, за да получи медицинска помощ и точно тогава падна и второто попадение.

„Тъй като нямахме право на повече смени, трябваше да се върна и да доиграя на куц крак. Но съдбата си знае своето и си показа. Дори преди да вкарам гола поисках смяна, но понеже нямахме, останах и успях да реализирам. И оставих отбора за малко с човек по-малко, но когато се върнах, дадох всичко от себе си, за да запазим успеха“, разказва още бранителят.

Успехът над иберийците дава апетит за нови победи.

„Ако са ни подценили, това си е техен проблем. Никой няма право да ни подценява, така и ние не можем да подценяваме никой. Футболът е игра на голове. Може да ти вкарат два гола за пет минути, както направихме ние днес. Но може и да не ти вкарат. Важното е да се бориш до края и да не се отпускаш. Никой не прави сметки за класиране. Гледаме да спечелим всички мачове до края. Ясно е, че първи не можем да станем, но ще гледаме да победим в оставащите два мача в групата, да се наредим 2-и и да помечтаем още повече“, обясни настроенията в съблекалнята Тодор Павлов.

Свързани статии:

България U21 с драматична победа с 2:1 над Португалия
България U21 с драматична победа с 2:1 над Португалия
Възпитаниците на Тодор Янчев демонстрираха характер и воля за...
Чете се за: 02:02 мин.
#Тодор Павлов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Никола Цолов не завърши първото основно състезание в Гран при на Азербайджан
1
Никола Цолов не завърши първото основно състезание в Гран при на...
Премиерът Радев: Искам да видя, че изнасяме готова продукция с добавена стойност
2
Премиерът Радев: Искам да видя, че изнасяме готова продукция с...
ЕК започна наказателни процедури срещу България и други държави
3
ЕК започна наказателни процедури срещу България и други държави
Изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата започва от 1 октомври
4
Изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата...
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
5
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
Минималната работна заплата ще се изчислява по нов механизъм, решиха депутатите
6
Минималната работна заплата ще се изчислява по нов механизъм,...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
6
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...

Още от: Футбол

Манчестър Сити може да остане без три титли и пет купи
Манчестър Сити може да остане без три титли и пет купи
България открива кампанията си в Лига на нациите срещу Люксембург България открива кампанията си в Лига на нациите срещу Люксембург
Чете се за: 02:22 мин.
Левски намали цените на билетите за двубоите с Ягелония и Лилестрьом Левски намали цените на билетите за двубоите с Ягелония и Лилестрьом
Чете се за: 02:37 мин.
Георги Миланов и Ангел Русев в предаването "Арена спорт" Георги Миланов и Ангел Русев в предаването "Арена спорт"
Чете се за: 00:42 мин.
Манчестър Сити е бил признат за виновен по 114 от 115 обвинения Манчестър Сити е бил признат за виновен по 114 от 115 обвинения
Чете се за: 01:42 мин.
Матеуш Фернандеш: Дори и да играеш добре, понякога губиш контрол над случващото се Матеуш Фернандеш: Дори и да играеш добре, понякога губиш контрол над случващото се
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа отне живота на трима души на пътя София – Варна, други двама са пострадали
Тежка катастрофа отне живота на трима души на пътя София –...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Ново тлеещо огнище близо до изгорелия цех в град Бяла отново вдигна на крак пожарникарите Ново тлеещо огнище близо до изгорелия цех в град Бяла отново вдигна на крак пожарникарите
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Протести в Европа заради скъпите горива: За какви мерки настояват в Португалия и Италия? Протести в Европа заради скъпите горива: За какви мерки настояват в Португалия и Италия?
Чете се за: 02:22 мин.
Икономика
"Фич" повиши перспективата пред рейтинга на България, но предупреди за забавяне на икономиката "Фич" повиши перспективата пред рейтинга на България, но предупреди за забавяне на икономиката
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Икономисти: Още сектори трябва да бъдат обложени с данък свръхпечалба
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Тръмп отхвърли предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Кулминация от посещението на папа Лъв XIV във Франция
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Жители на кюстендилски села излязоха на протест заради липсата на...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ