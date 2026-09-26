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Матеуш Фернандеш: Дори и да играеш добре, понякога губиш контрол над случващото се

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Спорт
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Капитанът на младежкия отбор на Португалия призна, че тимът не се е представил на ниво при загубата от България.

Матеуш Фернандеш
Снимка: Startphoto.bg
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Капитанът на младежкия отбор на Португалия (до 21 години) и ново попълнение на Тотнъм от английската Висша лига Матеуш Фернандеш не изглеждаше особено разочарован от поражението от България с 1:2 в Пазарджик и каза, че „понякога това е футболът“.

Универсалният полузащитник, който може да играе на всяка една позиция в средата на терена, премина от Уест Хем в Тотнъм за сумата от 100 милиона евро.

„Играеш добре, но понякога губиш контрол над случващото се. Мачът беше труден, и теренът беше труден. Започнахме да губим много топки в края на мача, не успявахме и да си ги върнем бързо. Губихме и дуелите в последните минути. Не сме щастливи от това, което се случи, но продължаваме напред към следващия мач“, каза 22-годишният халф, който има четири мача като титуляр за „шпорите“ от Лондон.

Поражението днес беше първо за португалците, които пристигнаха с 6 победи в 7 мача и нито едно допуснато попадение във вратата и логично излизат въпроси дали са приели срещата сериозно.

„Няма такова нещо! Бяхме сериозни, но това е футболът. Контролирахме голяма част от мача, може би 80 минути. Но след това започнахме да губим лесно топката. Ние сме млад отбор и трябва да се учим от такива моменти. Имаме време да покажем нашите качества и трябва да сме готови за следващите срещи. В нашия отбор не съм само аз, имаме много големи играчи. Така че не съм единствения. Това е първата ни загуба, но въпреки това показваме добър футбол. Трябва да продължим“, продължи талантът.

Португалците имат 19 точки, с 4 пред Чехия и победата им гарантира 1-ата позиция в група В кръг преди края.

„България започна мача с мисълта да играе на контраатака. Ние контролирахме двубоя. След като отбелязаха гола за 1:1, това им даде увереност и ние пък не бяхме добри в начина на контрол след това. Така че сега за нас следващия мач (домакинство на Гибралтар на 30-и септември – б.р) е голяма възможност да си гарантираме класиране“, завърши халфът.

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#Матеуш Фернандеш

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