Килиан Мбапе напуска състава на Франция заради контузия

Нападателят на националния тим по футбол на Франция Килиан Мбапе напуска състава, след като бе заменен принудително, заради контузия в коляното, малко след като отбеляза победния гол срещу Турция за успеха с 1:0 в мач от Лигата на нациите в петък вечер.

Капитанът на френския тим получи медицинска помощ веднага след попадението и за кратко се върна на терена, но около минута по-късно отново се свлече на терена и не успя да продължи, което наложи смяната му 58-ата минута от страна на селекционера Зинедин Зидан в първия му мач начело на отбора.

„За съжаление, ситуацията не изглежда добре. Мисля, че той ще трябва да се върне. Няма да поемаме никакви рискове, има оток на коляното. Нещата не изглеждат обнадеждаващо, така че няма да рискуваме“, заяви по повод футболиста на Реал Мадрид Зидан.

От Френската футболна федерация съобщиха, че Килиан Мбапе е получил „травма на сухожилие в коляното“ и се завръща в Мадрид.