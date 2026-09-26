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Александър Маринов: Дадохме всичко от себе си и постигнахме това, което искаме

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Спорт
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Дебютантът в младежкия национален отбор на България ще запомни първата си изява с националната фланелка.

Александър Маринов
Снимка: Startphoto.bg
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Дебютантът в младежкия национален отбор на България Александър Маринов вероятно ще запомни този сезон 2026/27, след като вкара гол за мъжкия отбор на Лудогорец само след 34 минути на терена, а след това се разписа и в първия си двубой с националната фланелка.

Младежкият национален отбор на България се наложи с 2:1 над Португалия и съживи надеждите си за класиране на европейското първенство през 2027-а година за играчи под 21 години. Мачът вървеше 0:1 три минути преди края, когато Тодор Павлов и Александър Маринов дадоха успеха на „лъвчетата“.

„Емоцията е прекрасна! Няма наистина такава емоция! Поздравявам момчетата, че се раздадоха докрай. Видяхте – падаме по земята, даваме всичко от себе си и постигнахме това, което искаме. Искам да благодаря на моето семейство, че ме подкрепи, като дойде на стадиона днес. След такъв пас на Никола Илиев трябва да си на правилната позиция, трябваше да съм там. Много неща ми казаха треньорите, но мога да кажа, че нищо не запомних. Момчетата ме поздравиха, но имаме още два мача, в които да покажем най-доброто и да победим. За пръв път съм в отбора, но съм очарован от това, което видях. Колективът е много добър, всички се раздаваме", започна футболистът на Лудогорец.

Полузащитникът въобще не е респектиран от визитките на противниковите играчи.

„За един дебютант това е най-доброто нещо – да влезе, да вкара гол и да играе добре. Няма значение за мен какъв е профилът на съперника. Това каза и треньорът – няма значение кой къде играе. Стъпим ли на терена, всички сме равни. Вървим напред!“, каза още Маринов.

За България предстоят мачове с Чехия и Шотландия.

„Това ще ни даде една инерция и ще ни помогне за двубоите с Чехия и Шотландия. Ами не знам дали те са се отпуснали, може би са се повлияли, защото накрая ни натиснаха. Но се справихме и в защита, и в атака“, завърши той.

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#Александър Маринов

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