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Манчестър Сити е бил признат за виновен по 114 от 115 обвинения

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Спорт
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Сред най-сериозните обвинения към "гражданите" е представянето на некоректна финансова информация.

манчестър сити отпразнува титлата минимален успех челси
Снимка: БТА
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Английският футболен клуб Манчестър Сити е бил признат за виновен по 114 от 115-те обвинения за нарушаване на финансовия контрол, съобщават The Athletic и The Times. Към този момент липсват потвърждения от Висшата лига и от самия клуб, а в информацията се твърди, че Сити ще обжалва решението.

Висшата лига предаде разследването срещу Сити на независима комисия през февруари 2023, като то е за нарушения от 2009 нататък. Сред най-сериозните обвинения към Сити е представянето на некоректна финансова информация, включително приходи от спонсори и оперативни разходи.

Изслушването започна на 16 септември 2024 и приключи три месеца по-късно, като независимата комисия е съставена от трима съдии. Сити бе наказан от УЕФА за две години извън Шампионската лига през 2020, но клубът обжалва пред Спортния арбитражен съд, който отмени санкцията.

След като Шейх Мансур и Абу Даби Юнайтед Груп станаха мажоритарни собственици през 2008, Сити спечели осем титли във Висшата лига, една в Шампионската лига, четири във ФА Къп и седем в Карабао Къп. През този сезон грандът от Манчестър е начело в класирането на първенството с пет победи от пет мача.

#Манчестър Сити

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