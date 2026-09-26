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"Фич" повиши перспективата пред рейтинга на България, но предупреди за забавяне на икономиката

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Снимка: БТА/Архив
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Международната агенция "Фич" потвърди кредитният рейтинг на България от "три пъти В+" и повиши перспективата пред него от стабилна на положителна. Експертите обаче предупредиха, че фактор който може да намали в бъдеще кредитния рейтинг е увеличаването на държавния дълг и дисбалансите в икономиката.

Положителните фактори са свързани с влизането на България в еврозоната и формирането на редовнотo правителство с мнозинство в парламента. От "Фич" обаче отбелязват, че положителните неща се неутрализират от съществуващия риск от прегряване на икономиката, дефицитите по текущата сметка и високата инфлация.

Очаква се растежът на страната да се забави до 2,4%, потреблението също. Има сигнали и за макроикономически дисбаланси и инфлацията у нас ще остане и догодина над средната за страните в еврозоната.

#"Фич" #кредитен рейтинг #кредитен рейтинг на България #новини в Метрото

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