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Извънредно положение в САЩ: Опасна буря се насочва към източното крайбрежие (СНИМКИ)

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Извънредно положение в САЩ: Опасна буря се насочва към източното крайбрежие (СНИМКИ)
Снимка: БТА
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Щатите Ню Йорк и Ню Джърси обявиха извънредно положение заради настъпваща буря.

Очакват се наводнения и прекъсвания на тока. Концерти в Ню Йорк и Масачузетс, където Ед Шийран, Алиша Кийс и Лени Кравиц се очакваше да излязат на сцената пред десетки хиляди зрители, бяха отменени.

Властите призоваха да се избягват пътувания, ако не са изключително наложителни. Опасност за лошо време е обявена по цялото източно крайбрежие. Очаква се скоростта на вятъра да достигне около 90 километра в час.

снимки: БТА

#силна буря #Масачузетс #Ню Джърси #лошо време в сащ #Ню Йорк

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