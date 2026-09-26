Извънредно положение в САЩ: Опасна буря се насочва към източното крайбрежие (СНИМКИ)

Щатите Ню Йорк и Ню Джърси обявиха извънредно положение заради настъпваща буря.

Очакват се наводнения и прекъсвания на тока. Концерти в Ню Йорк и Масачузетс, където Ед Шийран, Алиша Кийс и Лени Кравиц се очакваше да излязат на сцената пред десетки хиляди зрители, бяха отменени.

Властите призоваха да се избягват пътувания, ако не са изключително наложителни. Опасност за лошо време е обявена по цялото източно крайбрежие. Очаква се скоростта на вятъра да достигне около 90 километра в час.

снимки: БТА