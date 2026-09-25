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Две панди от Китай ще пристигнат скоро в зоопарка в Атланта

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:27 мин.
По света
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две панди китай пристигнат скоро зоопарка атланта
Снимка: илюстративна
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Две големи панди от Китай ще пристигнат в зоопарка в Атланта през следващите дни, обяви лидерът на азитаската страна Си Цзинпин, който е на визита в САЩ, цитиран от Асошиейтед прес.

Така ще бъде възстановена програмата за предоставяне на тези животни на заем, преустановена заради възникналото напрежение между Пекин и Вашингтон.

Китай и зоопаркът в Атланта обявиха през април, че мъжкият екземпляр Пин Пин и женската Фу Шуан ще заминат за САЩ. За първи път обаче президентът Си Цзинпин съобщи в Белия дом кога пандите ще пристигнат.

През 2024 г. четири панди от Атланта отпътуваха за Китай, като това бяха последните животни, които по това време бяха предоставени на САЩ на заем, припомня Асошиейтед прес.

Китайският лидер каза, че Пин Пин и Фу Шуан „ще пристигнат в новия си дом в зоопарка в Атланта и ще се срещнат с американския народ“ след „няколко дни“. Той определи това като „добра новина“ и похвали програмата за предоставяне на панди на заем като пример за „приятелството между китайците и американците“, отбелязва Асошиейтед прес.

Пандите са част от споразумение между зоопарка в Атланта и Китайската асоциация за опазване на дивата природа. И двете животни са родени в специален развъдник в Ченду.

През 2024 г. четирите панди се завърнаха от зоопарка в Атланта в Китай, с което сложиха край на 25-годишно партньорство и оставиха САЩ без нито една панда в продължение на няколко месеца, отбелязва Асошиейтед прес.

Когато през пролетта беше официално обявено, че пандите ще се завърнат в Атланта, изпълнителният директор на зоопарка Реймънд Б. Кинг отбеляза „чудото и радостта, които носят големите панди“. Той каза, че неговата институция е „развълнувана и поласкана, че отново ѝ е оказано доверие да се грижи за този ценен вид“, допълва Асошиейтед прес.

#две панди #Китай #САЩ #Си Дзинпин #Атланта

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