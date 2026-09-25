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"Преследвай мечтите си, никога не се отказвай!": Никол, която покори Китай

Яна Тодорова, стажант-репортер от Яна Тодорова, стажант-репортер
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Първа в Европа и седма в света - българска ученичка с най-високото индивидуално отличие в историята на "Китайски езиков мост"

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Първа в Европа и седма в света - българска ученичка с най-високото индивидуално отличие в историята на "Китайски езиков мост" за наш участник.

Никол Ялъмова се завърна от Китай с награда, зад която стоят месеци подготовка.

Никол Ялъмова, ученик в 11-ти клас в ЧСУ "Евлоги и Христо Георгиев": "Преследвай мечтите си, никога не се отказвай!"

Зад тези няколко думи стоят месеци подготовка, пътуване до Китай и изморителни състезания в разнообразни кръгове.

Никол Ялъмова, ученик в 11-ти клас в ЧСУ "Евлоги и Христо Георгиев":
"В първите дни имах чувството, че няма да стигна много надалече, защото не знаех отсреща с кого се състезавам."

След първия кръг от 124 участници от 109 държави напред продължават само 30. С всеки следващ кръг изпитанията стават по-трудни, а състезанието се излъчва и по телевизията.

"Те като ни обясниха какво трябва да правим на самото състезание направоо... ми стана лошо. Много се притеснявах първоначално, но после като излезеш на сцената и понеже всички светлини са в теб и ти не виждаш кой те гледа, не виждаш камерите, не вижда публиката, което малко ме успокояваше."

Най-голямото предизвикателство са кратките срокове и дългите дни.

"Ставаме в 6.00 - 6.30 ч. сутринта, обличам си традиционните дрехи, защото аз през 90% от времето трябваше да съм с народна носия, стигаме до снимачното студио и се подготвяме, имаше репетиции, подготовка, в почивките седим и учим, преговаряме си речи, за тестове, всичко, дебати, всичко преговаряме, когато е възможно и вече към 3.30 - 4.00 ч. се почваше да се снима самото състезание."

В най-изморителните моменти на Никол до нея е учителката ѝ Нели Нанова, която също е участвала в състезанието, когато е била студент.

Нели Нанова, учител в ЧСУ "Евлоги и Христо Георгиев": "В една такава ситуация учител и ученик се превръщат в един почти единен организъм и аз опитах да предам моите знания, защото в краткото време от два дни, дори и това, което аз й разказвах, докато тя беше физически изморена и вече заспиваше, то така или иначе щеше да има рефлекция на следващия ден в самото състезание."

В момента в училището на Никол има визита на преподаватели от Пекинския университет за езици и култури, които запознават децата с китайските традиции.

#Никол #Китай

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