Росенов: Голямата ми цел са Олимпийските игри

Нашият треньор е кубинец и ние играем по същия начин. За днешния мач трябваше да покажа, че мога да играя всякак. Видяхме, че след първия рунд ми дават преднина само от 3:2 при играта с краката. Затова във втория рунд исках да се сбием от близка дистанция. Това беше промяната в тактиката. Така се получиха нещата, че ми провървя", бяха първите думи на Росенов.

"Двете аркади, които имах от предходните мачове, не ме притесняваха, бях дошъл да се бия като лъв, като аслан", добави роденият в Русе национал.

"В третия рунд трябваше да направя малко шоу и за публиката, за да може и другия път да дойде да ме подкрепя. Очаквам в Русе да ме посрещнат с духовата музика. Много съм благодарен на Боксов клуб Русе, Съби Събев и Павел Сяров и на всички останали, които ми помогнаха."