БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Радослав Росенов е европейски шампион!
Чете се за: 01:22 мин.
Минималната работна заплата ще се изчислява по нов...
Чете се за: 04:00 мин.
Пожар гори в цех за изолационни материали в Бяла,...
Чете се за: 02:50 мин.
Без акциз за пропан-бутана и метана до декември, реши...
Чете се за: 00:40 мин.
ЕК започна наказателни процедури срещу България и други...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев: Вдигането на данъци има...
Чете се за: 03:40 мин.
Кабинетът си постави цел: Дефицит до 3% през 2027 г.
Чете се за: 03:40 мин.
Спасиха бедстващ делфин край Поморие
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Росенов: Голямата ми цел са Олимпийските игри

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

"Лъвчетата" бяха домакини срещу своя съперник на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик, а двубоят започна в 18:30 часа.

Радослав Росенов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нашият треньор е кубинец и ние играем по същия начин. За днешния мач трябваше да покажа, че мога да играя всякак. Видяхме, че след първия рунд ми дават преднина само от 3:2 при играта с краката. Затова във втория рунд исках да се сбием от близка дистанция. Това беше промяната в тактиката. Така се получиха нещата, че ми провървя", бяха първите думи на Росенов.

"Двете аркади, които имах от предходните мачове, не ме притесняваха, бях дошъл да се бия като лъв, като аслан", добави роденият в Русе национал.

"В третия рунд трябваше да направя малко шоу и за публиката, за да може и другия път да дойде да ме подкрепя. Очаквам в Русе да ме посрещнат с духовата музика. Много съм благодарен на Боксов клуб Русе, Съби Събев и Павел Сяров и на всички останали, които ми помогнаха."

"Голямата ми цел са Олимпийските игри. Това състезание беше много важно, за да можем да съберем точки и да сме поставени на квалификацията догодина. Дали съм станал европейски шампион, или не, това няма значение и няма да ме промени. Не се чувствам като лидер на отбора. Искам хората да ме знаят като скромен човек", завърши новият европейски шампион по бокс.

#Европейско първенство по бокс за мъже и жени в София 2026 #Радослав Росенов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Никола Цолов не завърши първото основно състезание в Гран при на Азербайджан
1
Никола Цолов не завърши първото основно състезание в Гран при на...
Изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата започва от 1 октомври
2
Изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата...
ЕК започна наказателни процедури срещу България и други държави
3
ЕК започна наказателни процедури срещу България и други държави
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
4
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
Гълъб Донев: Ръстът на цените не е заради еврото, високата инфлация съвпадна с приемането ни в еврозоната
5
Гълъб Донев: Ръстът на цените не е заради еврото, високата инфлация...
Доброволна военна служба: Новата система във Франция обучава млади хора
6
Доброволна военна служба: Новата система във Франция обучава млади...

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Почина Марина Влади
2
Почина Марина Влади
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
6
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...

Още от: Бокс

Радослав Росенов е европейски шампион!
Радослав Росенов е европейски шампион!
Радослав Росенов излиза за златото на европейското първенство по бокс за мъже и жени в София Радослав Росенов излиза за златото на европейското първенство по бокс за мъже и жени в София
Чете се за: 01:12 мин.
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София
17171
Чете се за: 03:07 мин.
Владимир Кличко награди деца със синдром на Даун след боксови демонстрации в София Владимир Кличко награди деца със синдром на Даун след боксови демонстрации в София
Чете се за: 01:55 мин.
Рами Киуан остана с бронзов медал от европейското първенство по бокс в София Рами Киуан остана с бронзов медал от европейското първенство по бокс в София
Чете се за: 01:05 мин.
Васил Терзиев: Надявам се европейското първенство по бокс да показа истинското лице на българкия спорт Васил Терзиев: Надявам се европейското първенство по бокс да показа истинското лице на българкия спорт
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Пожарът в Бяла, при който загина човек, е потушен
Пожарът в Бяла, при който загина човек, е потушен
Чете се за: 01:55 мин.
Започна мирното посещение на Българския патриарх Даниил в Йерусалимската патриаршия Започна мирното посещение на Българския патриарх Даниил в Йерусалимската патриаршия
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Радослав Росенов е европейски шампион! Радослав Росенов е европейски шампион!
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Бюджет 2027: Овладяване на дефицита, мерки срещу поскъпването и данъчни промени (ОБЗОР) Бюджет 2027: Овладяване на дефицита, мерки срещу поскъпването и данъчни промени (ОБЗОР)
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Си Дзинпин в САЩ, ден трети - пищна показност, панди и похвали, но...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
От Шекспир до Космоса — планетологът Ставро Ивановски
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
"Преследвай мечтите си, никога не се отказвай!": Никол,...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Папа Лъв XIV на "Стад дьо Франс" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ