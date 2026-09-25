Росенов: Голямата ми цел са Олимпийските игри

"Лъвчетата" бяха домакини срещу своя съперник на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик, а двубоят започна в 18:30 часа.
Нашият треньор е кубинец и ние играем по същия начин. За днешния мач трябваше да покажа, че мога да играя всякак. Видяхме, че след първия рунд ми дават преднина само от 3:2 при играта с краката. Затова във втория рунд исках да се сбием от близка дистанция. Това беше промяната в тактиката. Така се получиха нещата, че ми провървя", бяха първите думи на Росенов.
"Двете аркади, които имах от предходните мачове, не ме притесняваха, бях дошъл да се бия като лъв, като аслан", добави роденият в Русе национал.
"В третия рунд трябваше да направя малко шоу и за публиката, за да може и другия път да дойде да ме подкрепя. Очаквам в Русе да ме посрещнат с духовата музика. Много съм благодарен на Боксов клуб Русе, Съби Събев и Павел Сяров и на всички останали, които ми помогнаха."
"Голямата ми цел са Олимпийските игри. Това състезание беше много важно, за да можем да съберем точки и да сме поставени на квалификацията догодина. Дали съм станал европейски шампион, или не, това няма значение и няма да ме промени. Не се чувствам като лидер на отбора. Искам хората да ме знаят като скромен човек", завърши новият европейски шампион по бокс.